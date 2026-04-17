Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με πρόστιμα Γιαννακόπουλο και Αταμάν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Πρόστιμο 15.000 ευρώ επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Εργκίν Αταμάν για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού, με τον Ολυμπιακό, για την Stoiximan GBL, για αδικαιολόγητη απουσία από το flash interview, αλλά και για «δημόσια δυσφημιστική για το άθλημα δήλωση».

Παράλληλα, τιμώρησε και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με 10.000 ευρώ, για το παράπτωμα δυσφημιστικών δηλώσεων για το άθλημα, ενώ καλείται να κάνει έγγραφη ρητή ανάκληση των δηλώσεών του εντός δέκα ημερών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για Γιαννακόπουλο και Αταμάν

Επιβάλλεται στον Ergin Ataman, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή στις καθιερωμένες σύντομες δηλώσεις («flash interview») και δημόσια δυσφημιστική για το άθλημα δήλωση, που μεταφέρθηκε από δημοσιογράφο της ΕΡΤ Α.Ε.» και β) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, για δήλωση κατά τη συνέντευξη τύπου, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, η οποία έλαβε χώρα, κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά το τέλος του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26.

Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, στις οποίες προέβη μέσω του ανοικτού στο ευρύ κοινό λογαριασμό του στην εφαρμογή Instagram, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και γ) έγγραφη ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας.