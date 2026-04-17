sports betsson
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 15:06
Συναγερμός στο Λονδίνο: Ύποπτο περιστατικό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ερευνά η αστυνομία
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με πρόστιμα Γιαννακόπουλο και Αταμάν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 17 Απριλίου 2026, 15:35

Με πρόστιμο τιμώρησε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Εργκίν Αταμάν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Spotlight

Πρόστιμο 15.000 ευρώ επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Εργκίν Αταμάν για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού, με τον Ολυμπιακό, για την Stoiximan GBL, για αδικαιολόγητη απουσία από το flash interview, αλλά και για «δημόσια δυσφημιστική για το άθλημα δήλωση».

Παράλληλα, τιμώρησε και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με 10.000 ευρώ, για το παράπτωμα δυσφημιστικών δηλώσεων για το άθλημα, ενώ καλείται να κάνει έγγραφη ρητή ανάκληση των δηλώσεών του εντός δέκα ημερών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για Γιαννακόπουλο και Αταμάν

Επιβάλλεται στον Ergin Ataman, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή στις καθιερωμένες σύντομες δηλώσεις («flash interview») και δημόσια δυσφημιστική για το άθλημα δήλωση, που μεταφέρθηκε από δημοσιογράφο της ΕΡΤ Α.Ε.» και β) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, για δήλωση κατά τη συνέντευξη τύπου, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, η οποία έλαβε χώρα, κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά το τέλος του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26.

Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, στις οποίες προέβη μέσω του ανοικτού στο ευρύ κοινό λογαριασμό του στην εφαρμογή Instagram, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και γ) έγγραφη ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας.

Headlines:
World
Ιράν: Ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτά για εμπορικά πλοία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Οι μυς δεν δυναμώνουν μόνο με πρωτεΐνη

Κόσμος
Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
betson_textlink
Stream sports
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Σύνταξη
Γιάννης Κουριδάκος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνταξη
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σύνταξη
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σύνταξη
Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies