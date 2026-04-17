Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
17.04.2026 | 12:15
Μέσα στην πυρόσφαιρα – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis καθώς έπεφταν σαν μετέωρο στη Γη
Διάστημα 17 Απριλίου 2026, 12:15

Μέσα στην πυρόσφαιρα – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis καθώς έπεφταν σαν μετέωρο στη Γη

Το πλήρωμα έζησε «μια πολύ έντονη εμπειρία 13 λεπτών και 36 δευτερολέπτων» καθώς το Artemis II επέστρεφε στη Γη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή τους από μια ιστορική πτήση γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες του Artemis II έδωσαν την πρώτη τους συνέντευξη Τύπου, στην οποία περιέγραψαν την εμπειρία μιας πύρινης επιστροφής στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 11 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.

Η κάψουλα Orion που μετέφερε το τετραμελές πλήρωμα έπεσε με αλεξίπτωτο στον Ειρηνικό το περασμένο Σάββατο, έχοντας ολοκληρώσει το πιο μακρινό ταξίδι που έχουν πραγματοποιήσει άνθρωποι μέχρι σήμερα, περίπου 406.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.

To σκάφος πέρασε πάνω από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού πριν πάρει το δρόμο της επιστροφής, μια συνολική απόσταση 1,1 εκατ. χιλιομέτρων.

Η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα ήταν μακράν η πιο ριψοκίνδυνη φάση της αποστολής, καθώς η κωνική κάψουλα κινούταν με ταχύτητα 32 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου. Ορισμένοι ειδικοί είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για την ασφάλεια της θερμικής ασπίδας που προστάτευσε το Orion.

«Μπήκαμε γρήγορα και μπήκαμε καυτοί» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ριντ Ουάισμαν, κυβερνήτης της αποστολής.

H θερμότητα από την απότομη συμπίεση του αέρα τύλιξε την κάψουλα σε μια πυρόσφαιρα των 10.000 βαθμών Κελσίου. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ο αέρας μετατρέπεται σε ιονισμένο αέριο, ή πλάσμα, το οποίο μπλόκαρε τις ραδιοεπικοινωνίες και την επαφή με τη Γη για περίπου 6 λεπτά.

Η κάτω πλευρά της κάψουλας ήταν καλυμμένη από μια θερμική ασπίδα που περιόρισε τη θερμοκρασία της επιφάνειας γύρω στους 2.700 βαθμούς Κελσίου.

Μέχρι στιγμής η NASA δεν έχει δημοσιοποιήσει το βίντεο της επανεισόδου, ωστόσο ένα προηγούμενο βίντεο της μη επανδρωμένης αποστολής Artemis I δείχνει τις λάμψεις που θα έβλεπε το πλήρωμα από τα παράθυρα.

Ο Βίκτορ Γκλόβερ της NASA, ο πρώτος μαύρος που ταξιδεύει γύρω από τη Σελήνη, ανέφερε ότι στη διάρκεια της επανεισόδου ο ίδιος και οι συνταξιδιώτες του έζησαν «μια πολύ έντονη εμπειρία 13 λεπτών και 36 δευτερολέπτων».

Όταν επιβραδύνθηκε αρκετά από την αντίσταση της ατμόσφαιρας, το Orion απελευθέρωσε ένα πρώτο ζευγάρι αλεξιπτώτων.

Ο Γκλόβερ δήλωσε ότι εξεπλάγη από τον ήχο των αλεξιπτώτων που ξεδιπλώνονταν. Όταν το πρώτο ζευγάρι αλεξιπτώτων απορρίφθηκε, το σκάφος βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση για περίπου πέντε δευτερόλεπτα, πριν ανοίξουν τα επόμενα αλεξίπτωτα.

«Για πέντε δευτερόλεπτα ήταν σαν να έπεφτες από ουρανοξύστη με την πλάτη προς το έδαφος» είπε  αστροναύτης.

H Κριστίνα Κοχ της NASA, μέλος της αποστολής, αγκαλιάζει το Orion μετά τη φόρτωσή του σε πλοίο στον Ειρηνικό (Bill Ingalls/NASA)

Η NASA είχε αναφέρει μετά την επιστροφή του Artemis ότι η μέγιστη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της επανεισόδου ήταν 39.692 χιλιόμετρα ανά ώρα, ή περίπου Mach 32, ή 200 χλμ/ώρα λιγότερο από το ρεκόρ του Apollo 10 το 1969.

Στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης, όμως, ο Γκλόβερ είπε ότι οι οθόνες του Orion έδειξαν πολύ μεγαλύτερη μέγιστη ταχύτητα Mach 38,89, ή 48.000 χλμ/ώρα. H NASA, είπε, μπορεί να ανακοινώσει νέο νούμερο «όταν καταφέρει να το υπολογίσει», λόγω της δυσκολίας μέτρησης της ταχύτητας στο Διάστημα.

Τους επόμενους μήνες οι μηχανικοί της NASA θα αναλύσουν επίσης έναν μεγάλο όγκο δεδομένων για την απόδοση του Orion και ειδικά της θερμικής ασπίδας.

Η θερμική ασπίδα του Orion ήταν αρχικά πορτοκαλί αλλά επέστρεψε μαύρη και τσουρουφλισμένη (NASA)

Στην δοκιμαστική αποστολή Artemis I, η θερμική θωράκιση παρουσίασε πολύ μεγαλύτερες φθορές από ό,τι περίμενε η NASA, καθώς εμφάνισε πολυάριθμες ρωγμές και κάποια κομμάτια αποκολλήθηκαν.

Η ασπίδα αποτελείται εξαγωνικά πλακίδια ενός υλικού με την ονομασία Avcoat, το οποίο αποτελείται από εποξειδική ρητίνη και ίνες πυριτίου και είναι σχεδιασμένο να λιώνει και να καίγεται, οπότε απελευθερώνει αέρια που συγκρατούν τη θερμοκρασία σε ανεκτά επίπεδα.

Στο Artemis II η NASA δεν άλλαξε το σχέδιο της θερμικής ασπίδας, τροποποίησε όμως την πορεία του σκάφους για να περιορίσει τη θερμότητα.

To πλήρωμα του Artemis II: από αριστερά, ο Ριντ Ουάισμαν, ο Βίκτορ Γκλόβερ, η Κριστίνα Κοχ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν (Reuters)

Ο Ουάσιμαν και ο Γκλόβερ ανέφεραν ότι στη διάρκεια της καθόδου είδαν μικρά κομμάτια της θωράκισης να αποσπώνται. Όταν το σκάφος προσθαλασσώθηκε και φορτώθηκε σε πλοίο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν κάποιες φθορές στην άκρη της θερμικής ασπίδας.

Ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν είχε διαβεβαιώσει τη Δευτέρα ότι «δεν έλειπαν κομμάτια».

«Η θερμική ασπίδα λειτούργησε όπως αναμενόταν. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί τώρα τελειώσαμε με αυτό το πράγμα» είπε.

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Θετικά σημάδια από ΗΠΑ και Ιράν για συνομιλίες

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Διάστημα 16.04.26

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Απόβλητα παντού 15.04.26

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Για πρώτη φορά 07.04.26

Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Ο Τραμπ τώρα λέει ότι... τερμάτισε 10 πολέμους - Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Σύνταξη
Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17.04.26

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Στην Αθήνα 17.04.26

Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Σύνταξη
Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)

Η συγκινητική ιστορία του 15χρονου επιθετικού της Ίντερ Φιλίπο Σεραντόνι – Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, στην επιστροφή του στη δράση με τους «νερατζούρι».

Σύνταξη
Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει
Συνεχίζεται η νοσηλεία 17.04.26

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου

Σύνταξη
Μεταξουργείο: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι – Το θύμα κινείται αιμόφυρτο λίγο πριν καταρρεύσει
Στο Μεταξουργείο 17.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε 40χρονο - Απομακρύνεται αιμόφυρτος λίγο προτού καταρρεύσει

Ο δράστης επιτέθηκε στον 40χρονο στο Μεταξουργείο και προσπάθησε να πάρει το τσαντάκι που είχε στον ώμο αλλά όταν εκείνος αντιστάθηκε, τον μαχαίρωσε στον μηρό και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς
AfD 17.04.26

Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς

Οι πολίτες στη Γερμανία δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Στη Θεσσαλονίκη 17.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων

Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σύνταξη
Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ελλάδα 17.04.26

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Euroleague 17.04.26

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…

Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

