Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
Διεθνής Οικονομία 17 Απριλίου 2026, 23:36

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Κρίσεις, πανδημίες, λιμοί και καταποντισμοί ευνοούν τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και όσους τον υπηρετούν. Αυτό είναι το μήνυμα έρευνας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη και η οποία επιβεβαιώνει τη γενικότερη διαπίστωση ότι δηλαδή τα κέρδη που αποκομίζουν οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες από την αύξηση των επιτοκίων, τα κεφαλαιακά κέρδη και τα εταιρικά «ντιλ» αντισταθμίζουν και με το παραπάνω τις απώλειες από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας που επιφέρει μια κρίση, με μεγάλους κερδισμένους τους μετόχους και βεβαίως τα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών.

Ο αριθμός των τραπεζιτών που κερδίζουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως στη Γαλλία υπερδιπλασιάστηκε το διάστημα από το 2019 έως το 2024, φθάνοντας από 270 σε 561, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Το 2024 μάλιστα η Γαλλία ξεπέρασε τη Γερμανία για πρώτη φορά στον αριθμό των τραπεζιτών με ετήσιες αποδοχές άνω του 1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΒΑ.

Οι ομάδες διοίκησης και το προσωπικό στον τομέα των επενδυτικών τραπεζικών εργασιών, καθώς και οι traders, αμείβονται πολύ καλύτερα από τα υπόλοιπα τραπεζικά στελέχη

Χρυσωρυχεία τα funds

Συνολικά στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ, το 2024 καταμετρήθηκαν 2.266 τραπεζικά στελέχη η αμοιβή των οποίων ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ. Η ΕΒΑ καταμέτρησε επίσης 288 εκατομμυριούχους το 2024 που εργάζονταν ως στελέχη σε επενδυτικά κεφάλαια.

Η ευρωπαϊκή αρχή σε δελτίο τύπου που εξέδωσε αποδίδει το εύρημα αυτό στις «ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν στην αναζωπύρωση της δραστηριότητας στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών και στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων».

Χρονιά-ορόσημο

Η μεγάλη εκτίναξη των αμοιβών των τραπεζικών στελεχών – χάρη βέβαια στην εκτίναξη των κερδών στον κλάδο – παρατηρήθηκε συγκεκριμένα το 2024, ένα έτος που το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) και η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» χαρακτηρίζουν ως χρονιά-ορόσημο.

«Το 2024 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τις γαλλικές τράπεζες. Τα πέντε μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας κατέγραψαν καθαρά κέρδη που άγγιξαν τα 33 δισ. ευρώ. Και το 2025 ήταν ακόμη καλύτερο, με σχεδόν 36 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη συνολικά για τις BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE (Banques Populaires και Caisses d’Épargne) και Crédit Mutuel.

Άφαντες γυναίκες

Οι ομάδες διοίκησης και το προσωπικό στον τομέα των επενδυτικών τραπεζικών εργασιών, καθώς και οι traders, αμείβονται πολύ καλύτερα από τα υπόλοιπα τραπεζικά στελέχη, σημειώνει στην έρευνά της η ΕΒΑ. Η έρευνα κατέγραψε γι’ άλλη μια φορά τις μεγάλες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στελεχών που γίνονται στον τραπεζικό κλάδο.

Το ποσοστό των ανδρών που απασχολούνται στους προαναφερθέντες καλύτερα αμοιβόμενους τομείς «ελάχιστα έχει αλλάξει από τότε που άρχισε να μετράται», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Έτσι, το έτος 2022 το ποσοστό των ανδρών τραπεζικών στελεχών με ετήσιες αμοιβές άνω του ενός εκατ. ευρώ στους «27» ήταν 90,9% και το 2024 υποχώρησε ελαφρά στο 89,1%.

Η μεγάλη εκτίναξη των αμοιβών των τραπεζικών στελεχών – χάρη βέβαια στην εκτίναξη των κερδών στον κλάδο – παρατηρήθηκε συγκεκριμένα το 2024

Η άλλη όψη

Η έρευνα της ΕΒΑ για τις καλπάζουσες αμοιβές των τραπεζικών στελεχών μπορεί να συνδυαστεί με άλλη που δημοσιοποίησε πρόσφατα η επίσημη Στατιστική Υπηρεσία της Γαλλίας (INSEE) και αφορά βέβαια τη χώρα αυτή. Βάσει της έρευνας του Ινστιτούτου INSEE, τα συμπεράσματα της οποίας συνόψισε την Τετάρτη η εφημερίδα «Les Echos», στις αρχές του 2025 το 13,5% του γαλλικού πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό Γάλλων που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες βιοπορισμού, που καταγράφεται τα τελευταία 12 χρόνια – την τελευταία πενταετία μάλιστα η φτώχεια στη δεύτερη, μετά τη γερμανική, οικονομία της Ευρώπης φαίνεται πως επιδεινώθηκε πολύ.

Όπως έδειξε η έρευνα του INSEE, οι Γάλλοι προσπαθούν να οδηγούν λιγότερο ή να μειώσουν άλλες καθημερινές δαπάνες, όπως τις δαπάνες για την αγορά κρέατος και τις δαπάνες για θέρμανση, προκειμένου να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και κυρίως την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν στις 28 του περασμένου Φεβρουαρίου.

Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εκτίναξαν εξάλλου τον πληθωρισμό κατά 1,7% υψηλότερα το Μάρτιο στη Γαλλία, ψαλιδίζοντας ακόμα περισσότερο την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όχι βέβαια και τη δύναμη της ευάριθμης τραπεζικής ελίτ, όπως την κατέγραψε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής προκαλώντας αρνητικά αισθήματα σε πολλούς ψηφοφόρους που αδημονούν να τα εκφράσουν σε ένα δωδεκάμηνο, όταν θα διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα, «μαυρίζοντας» τους λεγόμενους «συστημικούς» υποψηφίους προς όφελος, όπως όλα δείχνουν, της Μαρίν Λεπέν ή του φωτογενούς Ζορντάν Μπαρντελά – σε περίπτωση που τα δικαστήρια απαγορεύσουν την υποψηφιότητα της ακροδεξιάς ηγέτιδας.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι

Vita.gr
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Business
Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 152,1 εκατ. ευρώ το 2025

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Διεθνής Οικονομία 16.04.26

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ανακοίνωση 16.04.26

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Εξάντληση 15.04.26

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα
Washington Post 18.04.26

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρτοποιοί: «Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς
Αρτοποιοί 18.04.26

Κρούουν τον κώδωνα για την επιβίωση του κλάδου τους οι συνοικιακοί αρτοποιοί. Στο επίκεντρο η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, εν μέσω συρράξεων, τα τελευταία χρόνια

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο
Οικονομία 18.04.26

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική 18.04.26

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ακαδημία Πλάτωνος: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το φλεγόμενο διαμέρισμα
Ακαδημία Πλάτωνος 18.04.26

Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φλεγόμενο διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος, ενώ οι ένοικοι εγκατέλειψαν το κτίριο και βγήκαν στον δρόμο.

Ιράν: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Ιρακινό Κουρδιστάν: 3 ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στην Τεχεράνη
Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ 18.04.26

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 18.04.26

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και για τον λόγο αυτό οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου - Λυπηρή χαρακτήρισαν την απόφαση οι συνήγοροι

Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της
Ελλάδα 18.04.26

Η 17χρονη κόρη γνωστού καρδιολόγου έφυγε χθες αργά το απόγευμα από το σπίτι της για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευή στον Ισθμό της Κορίνθου

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Euroleague 17.04.26

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

