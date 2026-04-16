Τσουκαλάς: «Θεσμικό κατάντημα για τη χώρα είναι ότι παραμένει υπουργός ο κ. Γεωργιάδης»

Την πρωτοφανή επίθεση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου αλλά και τη σημερινή του ανάρτηση σχολίασε σήμερα Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί «θεσμικό κατάντημα για τη χώρα το γεγονός ότι παραμένει Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης».

«Η θεσμική εκτροπή είναι κάθε επίθεση που εξαπολύει ο κ. Γεωργιάδης στους ανεξάρτητους θεσμούς, όταν αυτοί κάνουν τη δουλειά τους», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς απαντώντας στον υπουργό Υγείας, που ούτε λίγο ούτε πολύ, μίλησε για πολιτικά παιχνίδια της εισαγγελέως, φτάνοντας στο σημείο να την κατηγορήσει ότι «εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της».

Τσουκαλάς για Γεωργιάδη: «Είναι ικανός να πει οτιδήποτε»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη δήλωση του, αναφέρει ειδικότερα πως «όταν ο κ. Ράμμος άσκησε την αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για τις υποκλοπές, ο παρακολουθούμενος κ. Γεωργιάδης που δεν τον ένοιαζε ποιος και γιατί τον παρακολουθούσε, επιτέθηκε στον κ. Ράμμο» και ότι «σήμερα επιτίθεται στην κυρία Παπανδρέου γιατί ασκεί την αρμοδιότητά της ως εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας».

«Είναι ικανός να πει οτιδήποτε για να καλύψει τις υποθέσεις του κόμματός του», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εν είδει υστερόγραφου στη δήλωση του, σχολιάζει πως του φαίνεται αδιανόητο ότι «υπουργός Υγείας αγνοεί το άρθρο 17 παρ. 1 του κανονισμού 2017/1939 για την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Σημειώνει ότι αναμένει από τον κ. Γεωργιάδη «την πράξη την οποία επικαλείται με την οποία κηρύχθηκε άκυρη η ανανέωση των θητειών των Ευρωπαίων Εισαγγελέων».

«Διαφορετικά», συνεχίζει, «είναι ο κ. Γεωργιάδης που ψευδόμενος εκβιάζει με τη μη επικύρωση της ομόφωνης απόφασης του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων».

Κατόπιν αυτών ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «οι μάσκες έπεσαν» και πως «ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε μόνος του τη μεθοδολογία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αντικατάσταση της Ευρώπης Εισαγγελέως επειδή δεν κάνει τα χατίρια του καθεστώτος Μητσοτάκη».

Μετά την χθεσινή επίθεση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σήμερα σε ανάρτηση και στην προσπάθειά του να απαντήσει στο ΠΑΣΟΚ τόνισε μεταξύ άλλων:

«Είναι θεσμικό κατάντημα για την Χώρα μας να μήν γνωρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι η θητεία της κας Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ. Πράγματι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος, στο οποίο και το ΠΑΣΟΚ έχει ορκιστεί υπακοή, να υφαρπάξει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και να ανανεώσει μονομερώς την θητεία της κας Παπανδρέου. Η απόφαση είναι άκυρη. Μόνον το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεώσει ή όχι την θητεία της και κανένας άλλος. Το Συμβούλιο δεν έχει συνέλθει ακόμη θα συνεδριάσει λογικά κάποια στιγμή τον Μάϊο. Δεν γνωρίζω αν θα την ανανεώσει ή όχι διότι δεν είναι δική μου δουλειά».