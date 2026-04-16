Εφιάλτης για 30χρονο στο Αίγιο – Έξι άτομα τον απήγαγαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια

«Με μετέφεραν σε ερημική περιοχή εκτός του Αιγίου στον δρόμο προς την Φτέρη Αιγιαλείας όπου με αποβίβασαν από το όχημα και όλοι άρχισαν να με χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές κυρίως στο κεφάλι, αλλά και στο σώμα», με αυτά τα λόγια φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς, την επίθεση που δέχτηκε ο 30χρονος στο Αίγιο.

Ο 30χρονος κατήγγειλε πως έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν βάναυσα, τον απήγαγαν και τον εγκατέλειψαν σοβαρά τραυματισμένο έξω από νοσοκομείο, αφού προηγουμένως του αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 14ης Απριλίου, έξω από κατάστημα καφέ στο Αίγιο. Σύμφωνα με την καταγγελία, έξι άτομα επιτέθηκαν στον 30χρονο με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς. Στη συνέχεια, τον επιβίβασαν σε όχημα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και τον μετέφεραν σε ερημική περιοχή εκτός πόλης.

Εκεί, όπως φέρεται να ανέφερε το θύμα, η επίθεση συνεχίστηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, καθώς οι δράστες τον χτυπούσαν επανειλημμένα, κυρίως στο κεφάλι αλλά και στο σώμα.

Στη συνέχεια, τον επιβίβασαν ξανά στο όχημα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου τον άφησαν έξω από τα εξωτερικά ιατρεία.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες αφαίρεσαν τσαντάκι που περιείχε δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς έφερε κατάγματα κρανίου και κακώσεις στα κάτω άκρα, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του in, φέρεται να αποδίδει την επίθεση σε λανθασμένη εκτίμηση των δραστών ότι είχε εμπλοκή σε προηγούμενο περιστατικό βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 13ης Απριλίου στην περιοχή των Σελιανιτίκων Αιγιαλείας.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, περίπου 30 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν επιτεθεί σε δύο νεαρούς ηλικίας 19 και 20 ετών, χρησιμοποιώντας σιδηρολοστούς, ρόπαλα.

Οι δύο τραυματίες είχαν μεταβεί με ίδια μέσα στο νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 31χρονου που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση της 14ης Απριλίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

