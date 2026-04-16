Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Εφιάλτης για 30χρονο στο Αίγιο – Έξι άτομα τον απήγαγαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια
Ελλάδα 16 Απριλίου 2026, 20:02

Σοκ προκαλεί η καταγγελία 30χρονου στο Αίγιο, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, ληστείας και απαγωγής από ομάδα έξι ατόμων.

Αναστασία Σταματοπούλου
«Με μετέφεραν σε ερημική περιοχή εκτός του Αιγίου στον δρόμο προς την Φτέρη Αιγιαλείας όπου με αποβίβασαν από το όχημα και όλοι άρχισαν να με χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές κυρίως στο κεφάλι, αλλά και στο σώμα», με αυτά τα λόγια φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς, την επίθεση που δέχτηκε ο 30χρονος στο Αίγιο.

Ο 30χρονος κατήγγειλε πως έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν βάναυσα, τον απήγαγαν και τον εγκατέλειψαν σοβαρά τραυματισμένο έξω από νοσοκομείο, αφού προηγουμένως του αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 14ης Απριλίου, έξω από κατάστημα καφέ στο Αίγιο. Σύμφωνα με την καταγγελία, έξι άτομα επιτέθηκαν στον 30χρονο με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς. Στη συνέχεια, τον επιβίβασαν σε όχημα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και τον μετέφεραν σε ερημική περιοχή εκτός πόλης.

Εκεί, όπως φέρεται να ανέφερε το θύμα, η επίθεση συνεχίστηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, καθώς οι δράστες τον χτυπούσαν επανειλημμένα, κυρίως στο κεφάλι αλλά και στο σώμα.

Στη συνέχεια, τον επιβίβασαν ξανά στο όχημα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου τον άφησαν έξω από τα εξωτερικά ιατρεία.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες αφαίρεσαν τσαντάκι που περιείχε δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς έφερε κατάγματα κρανίου και κακώσεις στα κάτω άκρα, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του in, φέρεται να αποδίδει την επίθεση σε λανθασμένη εκτίμηση των δραστών ότι είχε εμπλοκή σε προηγούμενο περιστατικό βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 13ης Απριλίου στην περιοχή των Σελιανιτίκων Αιγιαλείας.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, περίπου 30 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν επιτεθεί σε δύο νεαρούς ηλικίας 19 και 20 ετών, χρησιμοποιώντας σιδηρολοστούς, ρόπαλα.

Οι δύο τραυματίες είχαν μεταβεί με ίδια μέσα στο νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 31χρονου που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση της 14ης Απριλίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Εικόνα: ΑΙ.

ΕΚΤ: Επιφυλακτική για μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων – Τι δείχνουν τα πρακτικά του Μαρτίου

Τραμπ: Δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16.04.26

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Μυτιλήνη: Μεγάλη συμμετοχή στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο – Ζητούν άμεσες λύσεις οι κτηνοτρόφοι
Συνάντηση με τον υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αθήνα αύριο στις 11:00 - Στο πλευρό των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη στέκεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία

Μεταξουργείο: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι
Ο άγνωστος άνδρας προσέγγισε το θύμα που κινούνταν με τα πόδια στο Μεταξουργείο και αφού τον μαχαίρωσε, του άρπαξε το τσαντάκι που κρατούσε

Κόλαφος η Ένωση Δικαστών κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του Κράτους Δικαίου – Δεν καταργείται με νόμο
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος εγκαλεί τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο της εισαγγελική αρχής μετά την επίθεσή του στην ευρωπαία εισαγγελέα. «Η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι a’ la carte» τονίζει αυστηρά.

Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι πολύ νωρίς, κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα με τη μέρα» λέει ο χειρουργός του
Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάστασή του, στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν - «Αποκλείσαμε το ανεύρυσμα - Το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία» εξηγεί ο Ευτύχιος Αρχοντάκης

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ
LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Φράιμπουργκ για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Άρης: Συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται για λίγο στην Αθήνα και με την ευκαιρία θα συναντηθεί με τον τζένεραλ μάνατζερ Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της εταιρείας.

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

