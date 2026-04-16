Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο

Γνωστή έγινε η 12άδα του με την οποία ο Ολυμπιακός για αποψινό (16/4, 21:15), τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της Euroleague με την Αρμάνι στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες θέλουν νίκη για να «κλειδώσουν» την πρώτη θέση και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Έτσι, εκτός από το αποψινό παιχνίδι έμειναν οι Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρος Νετζήπογλου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Ταϊρίκ Τζόουνς. Θυμίζουμε πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο μιας και τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.

H 12άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Μουστάφα Φαλ