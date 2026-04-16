Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι με την Αρμάνι (pic)

Κατάμεστο θα είναι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο (21:15), για την 38η αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, καθώς όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Το παιχνίδι είναι sold out και οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα, όπως στα περισσότερα παιχνίδια των Πειραιωτών στη φετινή σεζόν.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο!

Τα εισιτήρια για την αποψινή (16/04, 21:15) κόντρα στην EA7 Emporio Armani Milan εξαντλήθηκαν!

Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά!»

Η ανάρτηση:

Χωρίς Τζόουνς και Μόρις, αλλά με Φουρνιέ ο Ολυμπιακός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει για το αποψινό παιχνίδι στους Μόρις και Τζόουνς, ενώ αντίθετα επιστρέφει στη δράση ο Φουρνιέ, που έχασε τα δύο τελευταία ματς των Πειραιωτών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ.

«Ο Φουρνιέ είναι καλά, όπως και ο Νιλικίνα. Ο Τζόουνς παραμένει εκτός, καθώς δεν έχει επιστρέψει ακόμα στις προπονήσεις. Ο Μόρις μέχρι στιγμής κάνει ατομικό πρόγραμμα, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας», ανέφερε ο Μπαρτζώκας, μιλώντας για το παιχνίδι με την ιταλική ομάδα.