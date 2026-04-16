ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο

Στη διατήρηση των επιτοκίων στα επίπεδα που ισχύουν προσανατολίζονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΕ στη συνεδρίαση του Απριλίου, μεταθέτοντας την απόφαση για το εάν και σε ποιον βαθμό οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μ. Ανατολή απαιτούν επιτοκιακή παρέμβαση.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι πιο αυστηρές συνθήκες χρηματοδότησης συμβάλλουν προς το παρόν στη συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών και μια αύξηση επιτοκίων δεν θα άλλαζε ουσιαστικά την αποτίμηση των αγορών.

Τα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν ενόψει της συνεδρίασης στις 29 και 30 Απριλίου δεν αναμένεται να δώσουν σαφή εικόνα για το πόσο έχει επηρεάσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή την ανάπτυξη, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την πορεία του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%. Στο μεταξύ, δε, οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού των επιπτώσεων.

Οι αξιωματούχοι υπενθυμίζουν την καθυστερημένη αντίδραση της ΕΚΤ το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε σε ιστορικά υψηλά. Επίσης, αναφέρονται στην εμπειρία του 2011, όταν δύο αυξήσεις επιτοκίων εν μέσω κρίσης χρέους στην ευρωζώνη χρειάστηκε να ανατραπούν γρήγορα.

Πιέσεις σε πληθωρισμό και ΑΕΠ

Η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου έχει ήδη ωθήσει τον πληθωρισμό στο 2,5% τον Μάρτιο στην ευρωζώνη. Ωστόσο, η διάρκεια αυτής της τάσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για επιβράδυνση της ζήτησης.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η τράπεζα πρέπει να παραμείνει «απόλυτα ευέλικτη» ως προς τη νομισματική πολιτική, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει προδιάθεση για αυξήσεις επιτοκίων.

Παρά ταύτα, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν δύο αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αποφύγουν την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς αυτό ενδέχεται να πλήξει την οικονομική δραστηριότητα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ίζαμπελ Σνάμπελ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για βιαστικές αποφάσεις, ενώ ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό δήλωσε ότι «η εστίαση στον Απρίλιο είναι πρόωρη».

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, η Goldman Sachs απέσυρε την πρόβλεψή της για αύξηση επιτοκίων εντός του μήνα.

Όπως ανέφεραν οι οικονομολόγοι της τράπεζας, η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας μετά την πρόσφατη εκεχειρία, η έλλειψη ισχυρών ενδείξεων ανόδου του πληθωρισμού και η συγκρατημένη επικοινωνία της ΕΚΤ μειώνουν την πιθανότητα άμεσης παρέμβασης.