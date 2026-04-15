Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.
Η νίκη με 2-1 της Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» δεν ήταν αρκετή για τους «μπλαουγκράνα», με την Ατλέτικο να προκρίνεται στην τετράδα του Champions League λόγω της νίκης της με 2-0 στη Βαρκελώνη. Δευτερόλεπτα μετά και τον δεύτερο ισπανικό «εμφύλιο», οι Μαδριλένοι πανηγυρίζουν έξαλλα την πρόκριση της ομάδας του, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε μάλιστα να έχει… όρεξη για να ανοίξει «διάλογο» με την εξέδρα της καταλανικής ομάδας…
Πιο συγκεκριμένα, μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο Αργεντινός τεχνικός συνελήφθη on camera να πλησιάζει τους οπαδούς των φιλοξενούμενων που είχαν κάνει το ταξίδι στην πρωτεύουσα για να στηρίξουν την ομάδας τους. Ακολούθως, έκανε μία χειρονομία σαν να θέλει να τους πει ότι… έφτασε η ώρα για ύπνο, αμέσως μετά τον αποκλεισμό.
Δείτε το περιστατικό με τον Σιμεόνε
🚨💤 Diego Simeone: “Go to sleep”. pic.twitter.com/a6CN3pqdnS
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026
Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τη Μπαρτσελόνα η οποία προηγήθηκε με 2-0 στο 24ο λεπτό, όμως η γρήγορη απάντηση της Ατλέτικο με το γκολ του Λούκμαν στο 31′ αποδείχθηκε αρκετή για να δώσει στην ομάδα του «Τσόλο» αυτό που ήθελε.
