Πέθανε ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Σανταμαρία

Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του Χοσέ Σανταμαρία, βασικό μέλος της χρυσής εποχής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Κάτοχος τεσσάρων τροπαίων Κυπέλλου Πρωταθλητριών (Champions League) και έξι πρωταθλημάτων Ισπανίας, υπήρξε παίκτης της «Βασίλισσας» για εννιά χρόνια, αποτελώντας βασικό γρανάζι της αμυντικής γραμμής των «μερένχες».

Να σημειωθεί πως ο Σανταμαρία, αφού κρέμασε τα παπούτσια του, έκατσε στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας δύο φορές (1968 και 1980-1982) και σε αυτόν της Εσπανιόλ για έξι χρόνια.

