Πέθανε ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Σανταμαρία
Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Σανταμαρία, μέλος της «χρυσής» ομάδας των δεκαετιών του '50 και του '60.
Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του Χοσέ Σανταμαρία, βασικό μέλος της χρυσής εποχής της Ρεάλ Μαδρίτης.
Κάτοχος τεσσάρων τροπαίων Κυπέλλου Πρωταθλητριών (Champions League) και έξι πρωταθλημάτων Ισπανίας, υπήρξε παίκτης της «Βασίλισσας» για εννιά χρόνια, αποτελώντας βασικό γρανάζι της αμυντικής γραμμής των «μερένχες».
Να σημειωθεί πως ο Σανταμαρία, αφού κρέμασε τα παπούτσια του, έκατσε στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας δύο φορές (1968 και 1980-1982) και σε αυτόν της Εσπανιόλ για έξι χρόνια.
Η ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης
Comunicado Oficial: fallecimiento de José Emilio Santamaría.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2026
