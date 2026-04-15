Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

BLACK BAY 58

Το TUDOR Black Bay 58, ένα από τα πιο αγαπημένα μοντέλα της μάρκας, επιστρέφει με σημαντικές τεχνικές και αισθητικές αναβαθμίσεις. Διατηρώντας την εμβληματική κάσα των 39mm, εμπνευσμένη από τα καταδυτικά ρολόγια της δεκαετίας του 1950, το νέο μοντέλο αποκτά πιο λεπτό προφίλ (11,7mm), ενισχύοντας σημαντικά την άνεση στον καρπό.

Η TUDOR παρουσιάζει μια νέα προσθήκη στη σειρά Black Bay, το TUDOR Black Bay 58 GMT, ένα μοντέλο εμπνευσμένο από την εποχή όπου τα ταξίδια μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας συνδυάζονταν με μια αίσθηση κομψότητας και glamour. Διατηρώντας τις αναλογίες της σειράς Black Bay 58, με κάσα 39mm από ανοξείδωτο ατσάλι, το νέο μοντέλο ξεχωρίζει για τη δίχρωμη περιστρεφόμενη στεφάνη 24 ωρών σε μαύρο και burgundy με επιχρυσωμένες λεπτομέρειες.

Το νέο TUDOR Black Bay 54 Blue αποτελεί την πιο πιστή απόδοση του ιστορικού reference 7922. Η κάσα 37mm από ανοξείδωτο ατσάλι διατηρεί τις κλασικές αναλογίες της δεκαετίας του 1950. Το μπλε καντράν και η αντίστοιχη στεφάνη συνδυάζονται με μια άψογα ισορροπημένη κάσα 37mm και έναν Manufacture μηχανισμό. Η μονής κατεύθυνσης στεφάνη 60 λεπτών, παραπέμπει στις απαρχές των καταδύσεων, όταν η απλότητα αποτελούσε βασικό στοιχείο σχεδιασμού.

Το TUDOR Black Bay Ceramic, είναι ένα μοντέλο που από την πρώτη του εμφάνιση το 2021 αποτελεί σημείο αναφοράς για την τεχνική υπεροχή της μάρκας. Στη νέα του έκδοση, αποκτά μια πλήρως “blacked-out” αισθητική, καθώς και ένα νέο μπρασελέ από κεραμικό υλικό, ενισχύοντας περαιτέρω τον σύγχρονο χαρακτήρα του. Με κάσα 41mm από μαύρο ματ κεραμικό και αντίστοιχο μπρασελέ 3 συνδέσμων με διπλό αναδιπλούμενο κούμπωμα, το μοντέλο αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία της TUDOR στην επεξεργασία προηγμένων υλικών.

Το νέο TUDOR Monarch, είναι το μοντέλο που συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά της μάρκας με μια σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση. Με κάσα 39mm με έντονες γεωμετρικές ακμές και αντίστοιχο μπρασελέ, το Monarch ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την καθαρότητα των γραμμών του. Το καντράν, σε απόχρωση εμπνευσμένη από τον αιγυπτιακό πάπυρο, συνδυάζει ρωμαϊκούς και αραβικούς ωροδείκτες, δημιουργεί μια ξεχωριστή αισθητική που παραπέμπει διακριτικά στην παράδοση της ωρολογοποιίας.

Η TUDOR ανανεώνει τη σειρά TUDOR Royal, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα της, που συνδυάζει sport και κομψότητα σε μια διαχρονική πρόταση sport-chic. Με το ενσωματωμένο μπρασελέ, τη χαρακτηριστική στεφάνη και τους Manufacture μηχανισμούς, η συλλογή εξελίσσεται με νέα μεγέθη, χρώματα και ανανεωμένη αισθητική. Η σειρά Royal εμπλουτίζεται με νέες εκδόσεις σε κάσες 30mm, 36mm και 40mm, από ανοξείδωτο ατσάλι ή συνδυασμό ατσαλιού και κίτρινου χρυσού, προσφέροντας επιλογές για κάθε καρπό.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ “BORN TO DARE”

Από την ίδρυσή της το 1926, η TUDOR παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της δημιουργίας ρολογιών υψηλής ποιότητας με εξαιρετική αξία. Η νέα συλλογή αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία μέσα από καινοτομία, αξιοπιστία και σχεδιασμό που αντέχει στον χρόνο.

Όλα τα ρολόγια TUDOR συνοδεύονται από 5ετή διεθνή εγγύηση.

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή στο: www.tudorwatch.com

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Τα νέα ρολόγια της  Rolex αναδεικνύουν την τεχνική της υπεροχή, κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα και διαμορφώνουν το αύριο. Παράλληλα, η Rolex εισάγει μια ακόμη πιο απαιτητική πιστοποίηση Superlative Chronometer, η οποία εξακολουθεί να συμβολίζεται από την εμβληματική πράσινη σφραγίδα

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Η δράση στη Euroleague κορυφώνεται με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη μάχη για την κορυφή και την πρώτη εξάδα, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν μπροστά τους απαιτητικές δοκιμασίες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, σε μία αγωνιστική που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εορτές για τα 200 Χρόνια από την Έξοδο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στέλνοντας μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης, τόσο στο πανελλήνιο, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Τα νέα ρολόγια της  Rolex αναδεικνύουν την τεχνική της υπεροχή, κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα και διαμορφώνουν το αύριο. Παράλληλα, η Rolex εισάγει μια ακόμη πιο απαιτητική πιστοποίηση Superlative Chronometer, η οποία εξακολουθεί να συμβολίζεται από την εμβληματική πράσινη σφραγίδα

«Δεν είναι ευχάριστη η συζήτηση. Υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από αυτό το υπουργείο, άρα για αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης

Η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα ξεκίνησε ξανά μετά από δέκα μήνες στο Μπουένος Άιρες, με τον Εισαγγελέα να κατακεραυνώνει στην εναρκτήρια τοποθέτησή του τους 7 κατηγορούμενους επαγγελματίες υγείας.

Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

«Βλέπουμε σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο» τόνισε για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση Μαγιάρ θα τροποποιήσει το ουγγρικό Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν»

Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Οι κτηνοτρόφοι εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, μετά το lock down που επέβαλε η κυβέρνηση στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού

