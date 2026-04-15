Διεθνές συνέδριο για την Θαλάσσια Ασφάλεια στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 15 Απριλίου 2026, 17:20

Διεθνές συνέδριο για την Θαλάσσια Ασφάλεια στην Αθήνα

Η ναυτιλία στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, το 3rd Maritime Security Conference θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2026 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της ναυτιλίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, το συνέδριο αναδεικνύει τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας ως κρίσιμου παράγοντα για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες διακινούν πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου.

Η ναυτιλία δεν αποτελεί πλέον απλώς μέσο μεταφοράς, αλλά μετατρέπεται σε εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος. Κυρώσεις, ναυτιλιακοί αποκλεισμοί, επιθέσεις σε πλοία και λιμάνια , ενεργειακές ανακατατάξεις και τεχνολογικές εξελίξεις επανακαθορίζουν το διεθνές περιβάλλον, δημιουργώντας νέους κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για την εμπορική ναυτιλία.

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενώ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ναυτιλίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, και της  ακαδημαϊκής κοινότητας. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε πέντε βασικούς άξονες: τη γεωπολιτική της θάλασσας, τη «γεωοικονομική εργαλειοποίηση» της ναυτιλίας, τον ρόλο της τεχνολογίας, τη διαχείριση κινδύνου και τη στρατηγική θέση της ελληνικής ναυτιλίας στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 συνέδρων στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, το Maritime Security Conference έχει καθιερωθεί ως η σημαντικότερη πλατφόρμα διαλόγου στην Ελλάδα για τη διασύνδεση γεωπολιτικής, οικονομίας και ναυτιλίας.

Διοργάνωση

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων (CfIR-Greece), το International Propeller Club (Port of Piraeus), το S4GEO (Society for Geopolitics) και το Foreign Affairs Institute, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ).

Χορηγοί

Mackinder Forum, Metrea, Ίδρυμα «Μαρία Τσάκου»

Χορηγοί Επικοινωνίας

Το Βήμα, Τα Νέα, Οικονομικός Ταχυδρόμος, tovima.com,

Ημερομηνία: Τρίτη, 28 Απριλίου 2026

Τόπος: Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

Είσοδος: Ελεύθερη (απαιτείται προεγγραφή)

Γλώσσα: Αγγλικά

Πληροφορίες: www.maritimegeopolitics.com

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Συμφωνία για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν

Συμφωνία για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν

Τα Νέα της Αγοράς
TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή

Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

Σύνταξη
Η Νέα Γενιά Ρολογιών της Rolex για το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

Η Νέα Γενιά Ρολογιών της Rolex για το 2026

Τα νέα ρολόγια της  Rolex αναδεικνύουν την τεχνική της υπεροχή, κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα και διαμορφώνουν το αύριο. Παράλληλα, η Rolex εισάγει μια ακόμη πιο απαιτητική πιστοποίηση Superlative Chronometer, η οποία εξακολουθεί να συμβολίζεται από την εμβληματική πράσινη σφραγίδα

Σύνταξη
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Σύνταξη
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Τα Νέα της Αγοράς 08.04.26

Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Bet Builder
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Betsson: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Bet Builder

Η δράση στη Euroleague κορυφώνεται με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη μάχη για την κορυφή και την πρώτη εξάδα, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν μπροστά τους απαιτητικές δοκιμασίες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, σε μία αγωνιστική που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης

Σύνταξη
Ρίγος συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Ρίγος συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εορτές για τα 200 Χρόνια από την Έξοδο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στέλνοντας μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης, τόσο στο πανελλήνιο, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύνταξη
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Σύνταξη
Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα

Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

Σύνταξη
«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ - Αποκάλυψη Reuters

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ - Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Σύνταξη
Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 15.04.26

Η κορυφαία 5άδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Δυσοίωνες προβλέψεις Παυλόπουλου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Σύνταξη
Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ιστορία ζωής 15.04.26

Η σύζυγός του πέθανε από καρκίνο - Εκείνος κράτησε την υπόσχεση που της έδωσε και ταξίδεψε στο Χόλιγουντ

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Τα «μάτια» του Ιράν στην περιοχή – Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη
Κατασκοπευτικό θρίλερ 15.04.26

Τα «μάτια» του Ιράν στη Μέση Ανατολή - Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη

Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ αποκαλύπτουν οι Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα φέρνει στο φως της δημοσιότητας στρατιωτικά έγγραφα για έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο made in china που αξιοποίησε το Ιράν για να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οργισμένη αντίδραση της Κίνας και διάψευση του δημοσιεύματος.

Σύνταξη
5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου

Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν και νέα μέτωπα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Από υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο που φουντώνει, με τελευταίο λάδι στη φωτιά την υπόθεση Λαζαρίδη.

Γιάννης Μπασκάκης
Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στον Άρη» (vid)

Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.

Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη

«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ
Μοναδικός 15.04.26

Από το ξεκίνημα στον πρώτο τίτλο - Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ

Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 15.04.26

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Σύνταξη
Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Παιδιά και social media 15.04.26

Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

