Νάντια Φαρές: Σε κώμα η γνωστή Γαλλίδα ηθοποιός
Culture Live 15 Απριλίου 2026, 13:17

Νάντια Φαρές: Σε κώμα η γνωστή Γαλλίδα ηθοποιός

H Νάντια Φαρές βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο μιας πισίνας στο Παρίσι. Τι συνέβη;

Η 57χρονη κωμική ηθοποιός -γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία «The Crimson Rivers»- βρέθηκε αναίσθητη στον πάτο της πισίνας στο πολυτελές γυμναστήριο Blanche, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Η Φαρές μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και τέθηκε από τους γιατρούς σε τεχνητό κώμα.

Νάντια Φαρές: Έκανε γιόγκα στον βυθό της πισίνας

Η ηθοποιός, σύμφωνα τους αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος, είπαν ότι κολυμπούσε με βατραχοπέδιλα και σανίδα, αλλά ξαφνικά πέταξε τη σανίδα της για άγνωστο λόγο και έκανε βουτιά στην πισίνα.

Ένας κολυμβητής παρατήρησε μετά από κάποια λεπτά ότι η Φαρές δεν είχε ανέβει στην επιφάνεια και είδε το άψυχο σώμα της κάτω από το νερό.

Με τη βοήθεια ενός άλλου κολυμβητή κατάφερε να τραβήξει την ηθοποιό έξω από την πισίνα και εκεί διαπίστωσε ότι δεν ανέπνεε πλέον.

Τέσσερα λεπτά κάτω από το νερό

Η Φαρές είχε παραμείνει κάτω από το νερό, σε κουλουριασμένη στάση, για τρία έως τέσσερα λεπτά. Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, η ηθοποιός συχνά είχε «παρατηρηθεί από αρκετά άτομα σε στάσεις γιόγκα στον πυθμένα της πισίνας».

Ποια είναι η Νάντια Φαρές

Η Νάντια Φαρές είναι Γαλλίδα ηθοποιός, με καταγωγή από το Μαρόκο.

Έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το 1992, με την ταινία «My Wife’s Girlfriends» και έγινε ευρέως γνωστή με το αστυνομικό θρίλερ «The Crimson Rivers.

Εκτός των άλλων, εμφανίστηκε ως η πράκτορας Jade Kinler στην ταινία δράσης/θρίλερ «War» του 2007 και ως η Pia στην ταινία τρόμου «Storm Warning» του 2007.

Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια
Περιοδικός Τύπος 14.04.26

Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια

Μια φωτογραφία που απεικονίζει στρατιώτη της IDF να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
Εξομολόγηση 14.04.26

Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Paramount-Warner Bros. 14.04.26

«Με τους εργάτες»: Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι
Μονοπάτι ζωής 14.04.26

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι

Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue».

Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Δεν πήγε καλά» 12.04.26

Ο Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει πρώτος το «Interstellar», αλλά τελικά ο Νόλαν έκανε καλύτερη δουλειά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες
«Θυμάστε;» 11.04.26

Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
Euroleague 15.04.26

Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη
Ελλάδα 15.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη

Η Ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας»

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Champions League 15.04.26

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ – Ποιος ηγέτης θα πάρει τη θέση του;

Ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, γνωστός για την ανατρεπτική του στάση, αποχωρεί μετά από 16 χρόνια στο Συμβούλιο — αλλά οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να περιμένουν ότι όλα θα πάνε ρολόι

Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου
Επικαιρότητα 15.04.26 Upd: 11:25

Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το συμβάν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

