Συνελήφθη γιατρός που διακινούσε ιατρικές συνταγές για προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στην Ομόνοια
Ο 51χρονος γιατρός εντοπίστηκε στην Ομόνοια και στην κατοχή του βρέθηκαν 21 συνταγές ναρκωτικών δισκίων
Στη σύλληψη 51χρονου γιατρού προχώρησαν αστυνομικοί στην Ομόνοια, το βράδυ της 13ης Απριλίου, καθώς φέρεται να εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του για να διακινεί συνταγές ναρκωτικών δισκίων στο κέντρο της Αθήνας.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Οι έρευνες
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, σχετικά με ιατρό που δραστηριοποιείται στη διακίνηση συνταγών για την προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος και επιβεβαιώθηκε η παράνομη δράση του.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου και συναντήθηκε με άλλο άτομο.
Στη συνέχεια τον προσέγγισαν και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 21 ιατρικές συνταγές για ναρκωτικά δισκία, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τον ίδιο και φέρεται να διακινούνταν έναντι χρηματικού αντιτίμου σε άτομα στο κέντρο της Αθήνας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
