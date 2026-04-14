Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Υγρός Στίβος: Άρση αποκλεισμού σε Ρωσία και Λευκορωσία
Αθλητισμός & Σπορ 14 Απριλίου 2026, 08:36

Υγρός Στίβος: Άρση αποκλεισμού σε Ρωσία και Λευκορωσία

Την επιστροφή των αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στις διεθνείς διοργανώσεις του υγρού στίβου, αποφάσισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Την άρση των περιορισμών που αφορούν Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές, αποφάσισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics). Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι τους επιτρέπει να αγωνιστούν σε διεθνείς αγώνες με τις στολές, τις σημαίες και τους εθνικούς ύμνους τους.

Η αρχή θα γίνει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Βουδαπέστης το 2027, όπου Ρώσοι και Λευκορώσοι θα επιστρέψουν άνευ… προϋποθέσεων στα πρωταθλήματα της κολύμβησης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, των καταδύσεων, της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας και της υδατοσφαίρισης.

Οι αθλητές και από τις δύο χώρες έχουν αποκλειστεί από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ένας μικρός αριθμός Ρώσων και Λευκορώσων είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε διάφορα αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, αλλά ως ανεξάρτητοι και όχι ως εκπρόσωποι των εθνών τους.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου και η AQIU (Μονάδα Ακεραιότητας Υγρού Στίβου) έχουν βοηθήσει με επιτυχία να διασφαλιστεί ότι οι συγκρούσεις μπορούν να παραμείνουν εκτός των αθλητικών αγώνων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της World Aquatics, Χουσεΐν Αλ Μουσάλαμ. «Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι πισίνες και τα ανοιχτά νερά θα παραμείνουν χώροι όπου αθλητές από όλα τα έθνη μπορούν να συναντηθούν σε ειρηνικό αγώνα».

Ο υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας και επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής της, Μιχαήλ Ντεγκιάρεφ, χαιρέτισε την απόφαση, λέγοντας ότι δίνει τ δικαίωμα στους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να αγωνίζονται ισότιμα με τους άλλους.

Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

