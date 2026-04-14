14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14 Απριλίου 2026, 09:00

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Του Δρ. Νικόλαου Καραγεώργου, Νευροχειρουργού  www.neurosurgeon-athens.gr

Η ανακοίνωση της διάγνωσης ενός όγκου εγκεφάλου προκαλεί συνήθως μεγάλη ανησυχία και φόβο, τόσο στον ασθενή όσο και στην οικογένειά του. Ερωτήματα όπως «Θα χάσω λειτουργίες μου;», «Πόσο ασφαλής είναι η επέμβαση;» και «Ποια θα είναι η ποιότητα ζωής μετά;» είναι απόλυτα φυσικά. Σήμερα, όμως, η νευροχειρουργική ογκολογία έχει προχωρήσει αρκετά, επιτρέποντας μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση: τη μέγιστη ασφαλή εκτομή (maximal safe resection). Στόχος είναι να αφαιρεθεί όσο περισσότερο γίνεται ο όγκος, διατηρώντας παράλληλα τις κρίσιμες λειτουργίες του εγκεφάλου.

Σήμερα διαθέτουμε πολλές τεχνικές που έχουν βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Σε αυτό το άρθρο θα εστιάσουμε σε τέσσερις βασικές: τη νευροπλοήγηση, τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, την κρανιοτομία με τον ασθενή σε εγρήγορση και τη χρήση του 5-ALA. Δεν πρόκειται για «θαυματουργές» μεθόδους, αλλά για εργαλεία που, όταν χρησιμοποιούνται σωστά και εξατομικευμένα, κάνουν τη διαφορά.

Νευροπλοήγηση: Ακριβής προσανατολισμός στον εγκέφαλο

Η νευροπλοήγηση λειτουργεί σαν ένα προηγμένο σύστημα πλοήγησης τρισδιάστατου χώρου. Πριν την επέμβαση, ενσωματώνουμε απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης (MRI, CT) σε ένα ψηφιακό μοντέλο του εγκεφάλου του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, το σύστημα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των εργαλείων σε σχέση με τον όγκο και τις γειτονικές ανατομικές δομές.

Αυτό επιτρέπει μικρότερες τομές, πιο στοχευμένη προσέγγιση και καλύτερο προγραμματισμό, ιδιαίτερα σε όγκους κοντά σε ευαίσθητες περιοχές. Βοηθά να μειωθεί το τραύμα σε υγιή ιστό και αυξάνει την ακρίβεια, κάνοντας εφικτές επεμβάσεις που παλαιότερα θεωρούνταν υψηλού κινδύνου. Σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία, συμβάλλει στη μεγαλύτερη ασφάλεια και στην καλύτερη δυνατή εκτομή.

Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση: Προστασία λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο

Ο εγκέφαλος είναι μοναδικός σε κάθε άνθρωπο και οι λειτουργίες του (κίνηση, αίσθηση, ομιλία) δεν είναι πάντα ακριβώς εκεί που δείχνουν οι απεικονίσεις. Η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση (intraoperative neuromonitoring – IONM) χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια και εξειδικευμένα μηχανήματα για να καταγράφει συνεχώς ηλεκτρικά σήματα από τον εγκέφαλο, τα νεύρα και τους μύες (π.χ. MEP, SSEP, EMG).

Αν κατά την αφαίρεση του όγκου εμφανιστεί οποιαδήποτε αλλαγή στα σήματα, ο χειρουργός λαμβάνει άμεση προειδοποίηση και μπορεί να προσαρμόσει την τεχνική του. Αυτή η «ζωντανή» προστασία μειώνει τον κίνδυνο μόνιμων νευρολογικών ελλείψεων και δίνει τη δυνατότητα για πιο εκτεταμένη εκτομή όπου είναι ασφαλές. Σε πολλές περιπτώσεις, ο συνδυασμός νευροπλοήγησης και νευροπαρακολούθησης λειτουργεί συμπληρωματικά, ενισχύοντας την ασφάλεια της επέμβασης.

Κρανιοτομία με τον ασθενή σε εγρήγορση (Awake Craniotomy): Ζωντανή χαρτογράφηση λειτουργιών

Μία από τις πιο εντυπωσιακές τεχνικές είναι η κρανιοτομία με τον ασθενή ξύπνιο κατά τη φάση αφαίρεσης του όγκου. Εφαρμόζεται κυρίως όταν ο όγκος βρίσκεται κοντά σε περιοχές σημαντικής λειτουργίας που ελέγχουν την ομιλία, την κίνηση ή την όραση. Ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο (ο εγκέφαλος δεν έχει υποδοχείς πόνου), λαμβάνει κατάλληλη αναισθησία και ξυπνάει για να εκτελέσει απλές δοκιμασίες: μιλάει, κινεί άκρα, διαβάζει ή μετράει.

Με αυτόν τον τρόπο χαρτογραφούμε σε πραγματικό χρόνο τις λειτουργίες του συγκεκριμένου εγκεφάλου – γιατί κάθε εγκέφαλος είναι διαφορετικός – και αφαιρούμε όσο περισσότερο γίνεται τον όγκο χωρίς να προκαλέσουμε μόνιμη βλάβη. Οι ασθενείς που την έχουν βιώσει συχνά αναφέρουν ότι ένιωθαν συμμέτοχοι στην επέμβαση. Η τεχνική απαιτεί προσεκτική επιλογή ασθενών, άριστη συνεργασία με την αναισθησιολογική ομάδα και εμπειρία, αλλά τα οφέλη σε επιλεγμένες περιπτώσεις είναι σημαντικά: μεγαλύτερη εκτομή και καλύτερη διατήρηση λειτουργιών.

5-ALA: Το φως που αποκαλύπτει τα κακοήθη κύτταρα

Το 5-αμινολεβουλινικό οξύ (5-ALA) είναι μια ουσία που χορηγείται από το στόμα λίγες ώρες πριν την επέμβαση. Συγκεντρώνεται επιλεκτικά στα κακοήθη κύτταρα γλοιωμάτων (ιδιαίτερα γλοιοβλαστωμάτων) και, όταν φωτιστεί με ειδικό μπλε φως στο χειρουργικό μικροσκόπιο, προκαλεί έντονο ροζ-κόκκινο φθορισμό.

Αυτό επιτρέπει στον χειρουργό να διακρίνει καλύτερα τον παθολογικό ιστό από τον υγιή, ακόμα και πέρα από τα όρια που φαίνονται με το συμβατικό λευκό φως. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση του 5-ALA αυξάνει τα ποσοστά πλήρους ή σχεδόν πλήρους εκτομής σε υψηλού βαθμού γλοιώματα, συμβάλλοντας σε καλύτερο έλεγχο της νόσου και ενδεχομένως σε βελτιωμένη πρόγνωση, όταν συνδυάζεται με τις υπόλοιπες θεραπείες (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία). Είναι γενικά καλά ανεκτό, με ελάχιστες παρενέργειες (κυρίως προσωρινή ευαισθησία στο φως).

Ο συνδυασμός κάνει τη διαφορά

Κανένα εργαλείο δεν χρησιμοποιείται μόνο του σε όλες τις περιπτώσεις. Η απόφαση βασίζεται σε λεπτομερή προεγχειρητική αξιολόγηση, τον τύπο και τη θέση του όγκου, την ηλικία και την γενική κατάσταση του ασθενούς. Η πολυεπιστημονική συνεργασία – νευροχειρουργός, νευροακτινολόγος, ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής και αναισθησιολόγος – εξασφαλίζει την καλύτερη εξατομικευμένη στρατηγική.

Σήμερα, χάρη σε αυτές τις τεχνικές, επιτυγχάνουμε υψηλότερα ποσοστά ασφαλούς εκτομής, λιγότερες μόνιμες επιπλοκές και καλύτερη ποιότητα ζωής για πολλούς ασθενείς. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, αλλά προσφέρουμε ρεαλιστική πρόοδο βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα και κλινική εμπειρία.

Αν εσείς ή κάποιος δικός σας αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο ζήτημα, η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης όγκων εγκεφάλου ή για εξατομικευμένη συζήτηση, μπορείτε να επισκεφθείτε το neurosurgeon-athens.gr.

Η νευροχειρουργική εξελίσσεται συνεχώς. Κάθε νέο εργαλείο και κάθε εμπειρία φέρνει πιο κοντά το στόχο: να προσφέρουμε στους ασθενείς μας όχι μόνο περισσότερο χρόνο, αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΕΛΣΤΑΤ: Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού – Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω
ΕΛΣΤΑΤ 13.04.26

Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού - Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας και η ποιότητα ζωής στη χώρα μας.

Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο
Υγεία 09.04.26

Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο

Υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και της αυξανόμενης ανάγκης για μια ισχυρή και ανθεκτική φαρμακευτική βιομηχανία, η Ευρώπη επιταχύνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του νέου πλαισίου φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Υγεία 07.04.26

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Ελλάδα 14.04.26

Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία - Αρνείται τις κατηγορίες

Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Champions League 14.04.26

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

