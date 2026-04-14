Ντόλι Πάρτον για Πρόεδρος: Θρίαμβος ως πρόσωπο κοινής αποδοχής με 65% – «Εκθρόνισε τον Ομπάμα»

Η Ντόλι Πάρτον είναι στην κορυφή της δημοτικότητας στις διχασμένες από τις πολιτικές του Λευκού Οίκου ΗΠΑ.

Πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει πώς η φιλανθρωπική της δράση και η αυθεντικότητά της έχρισαν την βασίλισσα της κάντρι «πιο αγαπητή φιγούρα στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ».

«Μοιάζει σαν η Αμερική να βρήκε το κοινό σημείο αναφοράς στο πρόσωπο της σε μια εποχή έντονου πολιτικού διχασμού» σημειώνει το ABC News.

Tο φαινόμενο Ντόλι Πάρτον σάρωσε σε δημοσκόπηση δημοτικότητας υποσκελίζοντας ονόματα όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μια εκτενή δημοσκόπηση που εξέτασε τη γνώμη των πολιτών για περισσότερες από 20 διεθνείς προσωπικότητες, η κάτοχος 11 βραβείων Γκράμι και σπουδαία φιλανθρωπος άφησε τους πλησιέστερους ανταγωνιστές της πίσω σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 ποσοστιαίων μονάδων.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης σε συνεργασία με την εταιρεία YouGov, έδειξε ότι το 70% των ερωτηθέντων έχει θετική γνώμη για την Πάρτον.

Με μόλις το 5% να εκφράζει αρνητική άποψη, η καθαρή δημοτικότητά της διαμορφώνεται στο εντυπωσιακό 65%. Πρόκειται για ένα ποσοστό που σπανίζει στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα, ειδικά όταν συγκρίνεται με πρόσωπα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2009 έως το 2017, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με καθαρή δημοτικότητα 14%, συγκεντρώνοντας 50% θετικές και 36% αρνητικές ψήφους.

Στην τρίτη θέση του άτυπου βάθρου βρέθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με καθαρό ποσοστό 12%, καθώς το 35% των συμμετεχόντων τον βλέπει ευνοϊκά έναντι ενός 22% που διατηρεί αρνητική στάση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Πάρτον και ο Ομπάμα ήταν οι μοναδικές προσωπικότητες στη δημοσκόπηση για τις οποίες τουλάχιστον οι μισοί ερωτηθέντες είχαν θετική γνώμη.

Άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι κινήθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο να καταγράφει μόλις 5%, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος με -18% και -19% αντίστοιχα.

Ακόμα και η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία συχνά συγκρίνεται με την Πάρτον λόγω της επιτυχίας της, σημείωσε ένα ισχνό 3% σε καθαρή θετική βάση. Στην αντίθετη πλευρά του φάσματος βρέθηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, με το απογοητευτικό -65%.

Πέρα από την θρυλική μουσική και κινηματογραφικής της διαδρομής, η φιλανθρωπία της είναι και καθοριστικός παράγοντας για την καθολική αποδοχή της Πάρτον.

Το ίδρυμα Dollywood και η Βιβλιοθήκη Φαντασίας έχουν προσφέρει περισσότερα από 270 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά κάτω των πέντε ετών στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Αυστραλία.

Η προσφορά της δεν σταματά στην εκπαίδευση. Η Πάρτον δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ στο Τενεσί, ενισχύοντας τις έρευνες που οδήγησαν στη δημιουργία του εμβολίου της Moderna κατά της πανδημίας.

Επιπλέον, έχει χρηματοδοτήσει έρευνες για παιδιατρικές λοιμώδεις νόσους και προσέφερε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια σε οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους στις πυρκαγιές του Τενεσί το 2016.

Για τη δράση της αυτή, τιμήθηκε το 2022 με το μετάλλιο Κάρνεγκι για τη φιλανθρωπία, ενώ το περιοδικό Time την αναγνώρισε ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του 2025 στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς.

«Απλώς δίνω μέσα από την καρδιά μου», δήλωσε η ίδια κατά την αποδοχή της διάκρισης Κάρνεγκι για το πώς ξεκλείδωσε τις καρδιές των Αμερικανών. «Βλέπω μια ανάγκη και, αν μπορώ να την καλύψω, τότε το κάνω».