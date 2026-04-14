14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Ντόλι Πάρτον για Πρόεδρος: Θρίαμβος ως πρόσωπο κοινής αποδοχής με 65% – «Εκθρόνισε τον Ομπάμα»
14 Απριλίου 2026, 15:30

Ντόλι Πάρτον για Πρόεδρος: Θρίαμβος ως πρόσωπο κοινής αποδοχής με 65% – «Εκθρόνισε τον Ομπάμα»

Η Ντόλι Πάρτον, θρυλική βασίλισσα της κάντρι, κατάφερε να συγκεντρώσει την καθολική αποδοχή των Αμερικανών, αφήνοντας πίσω Ομπάμα και Μπάιντεν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντόλι Πάρτον είναι στην κορυφή της δημοτικότητας στις διχασμένες από τις πολιτικές του Λευκού Οίκου ΗΠΑ.

Πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει πώς η φιλανθρωπική της δράση και η αυθεντικότητά της έχρισαν την βασίλισσα της κάντρι «πιο αγαπητή φιγούρα στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ».

«Μοιάζει σαν η Αμερική να βρήκε το κοινό σημείο αναφοράς στο πρόσωπο της σε μια εποχή έντονου πολιτικού διχασμού» σημειώνει το ABC News.

Tο φαινόμενο Ντόλι Πάρτον σάρωσε σε δημοσκόπηση δημοτικότητας υποσκελίζοντας ονόματα όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μια εκτενή δημοσκόπηση που εξέτασε τη γνώμη των πολιτών για περισσότερες από 20 διεθνείς προσωπικότητες, η κάτοχος 11 βραβείων Γκράμι και σπουδαία φιλανθρωπος άφησε τους πλησιέστερους ανταγωνιστές της πίσω σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 ποσοστιαίων μονάδων.

«Ενώ οι πολιτικοί ηγέτες παλεύουν με αρνητικά πρόσημα, η Πάρτον παραμένει η μοναδική που ενώνει Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους»

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης σε συνεργασία με την εταιρεία YouGov, έδειξε ότι το 70% των ερωτηθέντων έχει θετική γνώμη για την Πάρτον.

Με μόλις το 5% να εκφράζει αρνητική άποψη, η καθαρή δημοτικότητά της διαμορφώνεται στο εντυπωσιακό 65%. Πρόκειται για ένα ποσοστό που σπανίζει στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα, ειδικά όταν συγκρίνεται με πρόσωπα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

«Η Ντόλι Πάρτον πέτυχε καθαρή δημοτικότητα 65%, τη στιγμή που ο δεύτερος στη λίστα Μπαράκ Ομπάμα περιορίστηκε στο 14%»

Ο Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2009 έως το 2017, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με καθαρή δημοτικότητα 14%, συγκεντρώνοντας 50% θετικές και 36% αρνητικές ψήφους.

Στην τρίτη θέση του άτυπου βάθρου βρέθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με καθαρό ποσοστό 12%, καθώς το 35% των συμμετεχόντων τον βλέπει ευνοϊκά έναντι ενός 22% που διατηρεί αρνητική στάση.

«Με περισσότερα από 270 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, η βιβλιοθήκη της Πάρτον αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς πυλώνες παγκοσμίως»

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Πάρτον και ο Ομπάμα ήταν οι μοναδικές προσωπικότητες στη δημοσκόπηση για τις οποίες τουλάχιστον οι μισοί ερωτηθέντες είχαν θετική γνώμη.

Άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι κινήθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο να καταγράφει μόλις 5%, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος με -18% και -19% αντίστοιχα.

Ακόμα και η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία συχνά συγκρίνεται με την Πάρτον λόγω της επιτυχίας της, σημείωσε ένα ισχνό 3% σε καθαρή θετική βάση. Στην αντίθετη πλευρά του φάσματος βρέθηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, με το απογοητευτικό -65%.

«Η δωρεά της για το εμβόλιο της Moderna και η στήριξη θυμάτων πυρκαγιών αποδεικνύουν πως η δύναμή της πηγάζει από την καρδιά και όχι από την κάλπη»

Πέρα από την θρυλική μουσική και κινηματογραφικής της διαδρομής, η φιλανθρωπία της είναι και καθοριστικός παράγοντας για την καθολική αποδοχή της Πάρτον.

Το ίδρυμα Dollywood και η Βιβλιοθήκη Φαντασίας έχουν προσφέρει περισσότερα από 270 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά κάτω των πέντε ετών στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Αυστραλία.

Η προσφορά της δεν σταματά στην εκπαίδευση. Η Πάρτον δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ στο Τενεσί, ενισχύοντας τις έρευνες που οδήγησαν στη δημιουργία του εμβολίου της Moderna κατά της πανδημίας.

«Στο άλλο άκρο της λίστας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταγράφει το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ, σε μια δημοσκόπηση που αντανακλά τις αξίες της Δύσης»

Επιπλέον, έχει χρηματοδοτήσει έρευνες για παιδιατρικές λοιμώδεις νόσους και προσέφερε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια σε οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους στις πυρκαγιές του Τενεσί το 2016.

Για τη δράση της αυτή, τιμήθηκε το 2022 με το μετάλλιο Κάρνεγκι για τη φιλανθρωπία, ενώ το περιοδικό Time την αναγνώρισε ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του 2025 στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς.

«Απλώς δίνω μέσα από την καρδιά μου», δήλωσε η ίδια κατά την αποδοχή της διάκρισης Κάρνεγκι για το πώς ξεκλείδωσε τις καρδιές των Αμερικανών. «Βλέπω μια ανάγκη και, αν μπορώ να την καλύψω, τότε το κάνω».

Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Euroleague 14.04.26

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Σύνταξη
Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Περιβάλλον 14.04.26

Οι «ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ» ζουν και βασιλεύουν στην Κολομβία – Τώρα όμως μπαίνουν στο στόχαστρο

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Χάρτες 14.04.26

Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει - Πότε αναμένονται λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Το meteo δημοσιεύει χάρτες με τη διασπορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες - Το φαινόμενο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή ενώ θα σημειωθούν και έντονες λασποβροχές

Σύνταξη
Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου
Trash 14.04.26

Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου

Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα παράγει -όπως λέει η νεολαία στη γλώσσα των social media- trash περιεχόμενο. Η γνωστή για την ακροδεξιά ρητορική κ. Λατινοπούλου αναπαριστά συμπεριφορά που, σύμφωνα με την ίδια, παραπέμπει στην κ. Κωνσταντοπούλου

Σύνταξη
Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
Κόσμος 14.04.26

Πρώτα μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία και μετά αποδέσμευση κεφαλαίων, ζητούν Ευρωβουλευτές από την Κομισιόν

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να μην δώσει λευκή επιταγή στην Ουγγαρία αλλά να ζητήσει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις πριν αποδεσμεύσει δισ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια

Σύνταξη
Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
Η πρωτοβουλία 14.04.26

Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Στο Μέτσοβο, επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)

Μια από τις φάσεις της χρονιάς εκτυλίχθηκε σε ματς στην Παραγουάη, όταν ποδοσφαιριστής σκόραρε κατά λάθος με το πρόσωπο μετά από διώξιμο αντιπάλου, σαν άλλος... Κώστας Βουτσάς!

Σύνταξη
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Προαναγγέλλει μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου
«Χυδαίες επιθέσεις» 14.04.26

Μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου προαναγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Εκφοβισμό κατά των δικαστών βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με ομόφωνη απόφασή του προαναγγέλλει κινήσεις κατά της Ζωής και του Νίκος Κωνσταντοπούλου

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Σύνταξη
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
