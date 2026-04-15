Τσερνόμπιλ: Καλλιεργούσαν για χρόνια καλαμπόκι και σιτάρι στη Ζώνη Αποκλεισμού
Κόσμος 15 Απριλίου 2026, 05:30

Τσερνόμπιλ: Καλλιεργούσαν για χρόνια καλαμπόκι και σιτάρι στη Ζώνη Αποκλεισμού

Από το 2020 καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Περισσότερα από 190 εκτάρια γης (1.900 στρέμματα) στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ χρησιμοποιούνται παράνομα εδώ και χρόνια για την καλλιέργεια σιταριού και καλαμποκιού (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από mipl.org.ua).

Το γεγονός ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών λόγω πιθανής ακτινοβολίας, και τώρα η Ειδική Εισαγγελία Περιβάλλοντος απαιτεί με αγωγή που κατέθεσε να ακυρωθεί η παράνομη καταχώριση των οικοπέδων και αυτά να επιστραφούν άμεσα στην ιδιοκτησία του κράτους.

Το γεγονός ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών λόγω πιθανής ακτινοβολίας

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, έχει αλλάξει παράνομα το καθεστώς τριών αγροτεμαχίων στην περιοχή Βίσγκοροντ, τα οποία βρίσκονται στη Ζώνη Αποκλεισμού και υποχρεωτικής μετεγκατάστασης, όπως μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Κρατικοί αξιωματούχοι απέσυραν αυτά τα οικόπεδα από τη διαχείριση του δημόσιου φορέα στον οποίο ανήκαν και τα μεταβίβασαν σε κοινοτική ιδιοκτησία. Και στη συνέχεια, το δικαίωμα χρήσης τους παράνομα παραχωρήθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Βάση γι’ αυτήν την απάτη αποτέλεσε μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πολέσια, ένας φορέας που πλέον δεν υφίσταται.

Μολυσμένες περιοχές

Επιπλέον, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν κρατικούς νόμους για τη διαχείριση της γης από ένα ιδιωτικοποιημένο κολχόζ στο χωριό Σβιτάνοκ, το οποίο βρίσκεται υπό εκκαθάριση και δεν έχει νόμιμους διαδόχους.

Ως αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου, από το 2020, καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια.

Με δεδομένο ότι δεν εκδόθηκαν ειδικές άδειες για τέτοιες δραστηριότητες, η εισαγγελία τονίζει την άμεση απειλή για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων που θα μπορούσαν να καταναλώσουν αυτά τα προϊόντα.

Η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Περιβάλλοντος έχει ήδη καταθέσει αγωγή στο Εμπορικό Δικαστήριο της Περιφέρειας του Κιέβου, επισυνάπτοντας γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων που επιβεβαιώνουν την παράνομη χρήση απαγορευμένων εκτάσεων.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Vita.gr
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
Αλλοι 4 νεκροί 15.04.26

Συνεχίζουν τις δολοφονικές επιθέσεις τους στον Ειρηνικό οι ΗΠΑ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
Χιλιάδες νεκροί 15.04.26

Εφτάψυχες οι συμμορίες στην Αϊτή

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
Τουρκία 15.04.26

2,5 χρόνια φυλάκιση στον δημοσιογράφο Αράπκιρλι

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ»

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο - Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Βήματα μπροστά 14.04.26

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 14.04.26 Upd: 21:18

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ

Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ
Μinaudière 15.04.26

Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ

Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Νέες περικοπές 15.04.26

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων - Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Απόβλητα παντού 15.04.26

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει
Οικονομία 15.04.26

Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει

Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι πρώτοι boomers γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία - Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Καταρρέει η πολιτική;
Opinion 15.04.26

Καταρρέει η πολιτική;

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
Αλλοι 4 νεκροί 15.04.26

Συνεχίζουν τις δολοφονικές επιθέσεις τους στον Ειρηνικό οι ΗΠΑ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
Χιλιάδες νεκροί 15.04.26

Εφτάψυχες οι συμμορίες στην Αϊτή

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
Τουρκία 15.04.26

2,5 χρόνια φυλάκιση στον δημοσιογράφο Αράπκιρλι

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ»

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

