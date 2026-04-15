Περισσότερα από 190 εκτάρια γης (1.900 στρέμματα) στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ χρησιμοποιούνται παράνομα εδώ και χρόνια για την καλλιέργεια σιταριού και καλαμποκιού (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από mipl.org.ua).

Το γεγονός ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών λόγω πιθανής ακτινοβολίας, και τώρα η Ειδική Εισαγγελία Περιβάλλοντος απαιτεί με αγωγή που κατέθεσε να ακυρωθεί η παράνομη καταχώριση των οικοπέδων και αυτά να επιστραφούν άμεσα στην ιδιοκτησία του κράτους.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, έχει αλλάξει παράνομα το καθεστώς τριών αγροτεμαχίων στην περιοχή Βίσγκοροντ, τα οποία βρίσκονται στη Ζώνη Αποκλεισμού και υποχρεωτικής μετεγκατάστασης, όπως μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Κρατικοί αξιωματούχοι απέσυραν αυτά τα οικόπεδα από τη διαχείριση του δημόσιου φορέα στον οποίο ανήκαν και τα μεταβίβασαν σε κοινοτική ιδιοκτησία. Και στη συνέχεια, το δικαίωμα χρήσης τους παράνομα παραχωρήθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Βάση γι’ αυτήν την απάτη αποτέλεσε μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πολέσια, ένας φορέας που πλέον δεν υφίσταται.

Μολυσμένες περιοχές

Επιπλέον, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν κρατικούς νόμους για τη διαχείριση της γης από ένα ιδιωτικοποιημένο κολχόζ στο χωριό Σβιτάνοκ, το οποίο βρίσκεται υπό εκκαθάριση και δεν έχει νόμιμους διαδόχους.

Ως αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου, από το 2020, καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια.

Με δεδομένο ότι δεν εκδόθηκαν ειδικές άδειες για τέτοιες δραστηριότητες, η εισαγγελία τονίζει την άμεση απειλή για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων που θα μπορούσαν να καταναλώσουν αυτά τα προϊόντα.

Η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Περιβάλλοντος έχει ήδη καταθέσει αγωγή στο Εμπορικό Δικαστήριο της Περιφέρειας του Κιέβου, επισυνάπτοντας γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων που επιβεβαιώνουν την παράνομη χρήση απαγορευμένων εκτάσεων.