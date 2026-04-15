Σαν καρτ ποστάλ – Αυτές είναι οι πιο πολύχρωμες πόλεις του κόσμου

Η Λισαβόνα είναι γνωστή για τα κτίρια σε παστέλ αποχρώσεις, τα μοτίβα στα πλακάκια που καλύπτουν ιστορικές γειτονιές όπως η Αλφάμα αλλά και για τα κίτρινα τραμ που ελίσσονται μέσα στα στενά δρομάκια της.

Για αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους η πορτογαλική πρωτεύουσα θεωρείται η πιο πολύχρωμη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που διεξήγαγε η ιρλανδική εταιρεία ταξιδιωτικής ασφάλισης JustCover.

Η ανάλυση βασίστηκε σε εικόνες από 78 προορισμούς γνωστούς για τα ζωντανά τους χρώματα, με το Πόρτο να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην κατάταξη.

Σε μια εποχή που τα ταξίδια καταγράφονται όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αισθητική και ο οπτικός αντίκτυπος έχουν καταστεί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός προορισμού διακοπών, τουλάχιστον για όσους απολαμβάνουν να τραβούν φωτογραφίες και να δημιουργούν περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τη μελέτη της JustCover, εντοπίστηκαν περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια χρώματα στις οπτικές καταγραφές της Λισαβόνας.

Για την ανάλυση αυτή, επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες κάθε τοποθεσίας που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς έντονα φίλτρα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό του αριθμού των χρωμάτων που υπάρχουν στις εικόνες, αποκαλύπτοντας τους πιο πολύχρωμους προορισμούς.

Τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των πολύχρωμων πόλεων καταλαμβάνει η Κουάλα Λουμπούρ, στη Μαλαισία, με μια εντυπωσιακή αντίθεση χρωμάτων μεταξύ των σύγχρονων ουρανοξυστών και των παραδοσιακών κτιρίων, όπως οι περίτεχνοι ναοί και τα ιερά.

Τα σκαλοπάτια με τα χρώματα του ουράνιου τόξου στις Σπηλιές Μπατού συνδέονται συχνά με τον προορισμό και, αν και δεν βρίσκονται μέσα στην ίδια την πόλη, απέχουν μόλις λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο.

Η πόλη του Πόρτο καταλαμβάνει την τρίτη θέση, ενισχύοντας την παρουσία της Πορτογαλίας στον πίνακα κατάταξης των πολύχρωμων πόλεων. Όπως και στη Λισαβόνα, οι κεραμοσκεπές και τα εμβληματικά πολύχρωμα σπίτια κατά μήκος του ποταμού Ντούρο συμβάλλουν στην αναγνωρισιμότητά της. Τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κελάρια κρασιού προσφέρουν επίσης στους επισκέπτες μια αυθεντική γεύση από την πορτογαλική ζωή και τα χρώματα της πόλης.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η πόλη της Καρταχένα, στην Κολομβία, γνωστή για τα ζωντανά της χρώματα. Ένα από τα αξιοθέατα αυτού του πανέμορφου προορισμού είναι ο κίτρινος Πύργος του Ρολογιού, που βρίσκεται στην κύρια είσοδο της Παλιάς Πόλης. Κατά μήκος των δρόμων, τα κτίρια σε αποχρώσεις του ουράνιου τόξου και τα μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια προσθέτουν ακόμη περισσότερες πινελιές χρώματος στην πόλη.

Το Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, καταλαμβάνει την πέμπτη θέση μεταξύ των πιο πολύχρωμων πόλεων, με περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια διαφορετικά χρώματα να έχουν εντοπιστεί σε εικόνες των τοπίων και των κτιρίων του. Η Σκάλα του Σελαρόν, καλυμμένη με κίτρινα, μπλε και πράσινα πλακάκια, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης, προσελκύοντας εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Μεταξύ των 15 πιο πολύχρωμων πόλεων, ξεχωρίζουν επίσης στην Αμερική το Γκουαναχουάτο, η Αβάνα, η Νέα Ορλεάνη, η Αντίγκουα και η Νέα Υόρκη. Αυτό οφείλεται στη ζωντανή αρχιτεκτονική αυτών των τόπων και στους πολυσύχναστους δρόμους τους, γεμάτους πινακίδες και φωτεινές επιγραφές.

Η Ευρώπη έχει επίσης σημαντική παρουσία στην κατάταξη, με το Ντουμπρόβνικ και τη Βαρκελώνη, μαζί με τη Λισαβόνα και το Πόρτο, να καταλαμβάνουν εξέχουσες θέσεις.