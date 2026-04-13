Μεγάλη έκρηξη σε ηφαίστειο στην Ιαπωνία – Υψώθηκε καπνός 3.400 μέτρων
Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 17:40

Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το απόγευμα του Σαββάτου

Ένα ηφαίστειο στη νότια Ιαπωνία εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτό το Σαββατοκύριακο για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας όγκους τέφρας, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας και από τοπικά ΜΜΕ.

Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Απριλίου, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκρηξη από τη 13η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun.

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Το ηφαίστειο, αποτελείται από τρεις κορυφές, την Κίτα-ντάκε (βόρεια κορυφή), Νάκα-ντάκε (κεντρική κορυφή) και Μινάμι-ντάκε (νότια κορυφή), η οποία είναι τώρα ενεργή. Η Κίτα-ντάκε είναι η ψηλότερη, με ύψος 1.117 μέτρα. Το ηφαίστειο είναι σήμερα ένα από τα πιο ενεργά της Γης, καθώς από το 1955 και μετά είναι σχεδόν συνεχώς ενεργό. Η ηφαιστειακή χερσόνησος βρίσκεται απέναντι από την πόλη Καγκοσίμα και σε απόσταση μόλις οχτώ χιλιομέτρων από αυτή και έχει έκταση 77 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το Σακουρατζίμα βρίσκεται στην καλντέρα Άιρα, που σχηματίστηκε σε μια τεράστια έκρηξη 22.000 χρόνια πριν. Αρκετές εκατοντάδες κυβικά χιλιόμετρα τέφρας και ελαφρόπετρας εκτινάχθηκαν, με αποτέλεσμα ο θάλαμος μάγματος να καταρρεύσει και να δημιουργήσει μια καλντέρα που έχει διάμετρο πάνω από 20 χιλιόμετρα.

UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Σύνταξη
Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στράτος Ιωακείμ
Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
The New York Times 13.04.26

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Πολυεπίπεδο ρίσκο 13.04.26

Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 13.04.26

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
Κόσμος 13.04.26

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»
Αβεβαιότητα, βία και θάνατος 13.04.26

Από τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2025, οι επιθέσεις συνεχίζονται, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής και οι περιφερειακές συγκρούσεις επιδεινώνουν την αστάθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ
Υπάρχει λύση 13.04.26

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Σύνταξη
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Στράτος Ιωακείμ
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ελλάδα 13.04.26

Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.

Σύνταξη
Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks
English edition 13.04.26

Kyriakos Pierrakakis is in Washington for the IMF–World Bank Spring Meetings and his first in-person G7 sessions as Eurogroup President, holding key talks with global financial leaders and taking part in discussions on global economic uncertainty

Σύνταξη
Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
Βίντεο 13.04.26

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε για τη νίκη του Πίτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν - «Η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τονίζει

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
The New York Times 13.04.26

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

Σύνταξη
Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο Ριτσάρλισον σε μεγάλη του συνέντευξη στο France Football μίλησε για την δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Σύνταξη
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)
Μπάσκετ 13.04.26

Ο Ακίλε Πολονάρα προχώρησε σε μία διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το γιατί δεν προπονείται ακόμη με τη Σάσαρι και υπογράμμισε ότι ο στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

