Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ στη συνέχεια η CENTCOM, η αμερικανική διοίκηση που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή, διευκρίνισε ότι θα αποκλείσει τα ιρανικά λιμάνια από τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας.

«Τι θα συμβεί αν η Κίνα, η οποία διαθέτει στρατιωτική βάση σε κοντινή απόσταση στο Τζιμπουτί, αποφασίσει να προσφέρει στα πλοία της ένοπλη ναυτική συνοδεία;»

Ο αναλυτής του BBC, Φρανκ Γκάρντνερ, σε ανάλυσή του, επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ.

Ο Γκάρντνερ τονίζει αρχικά ότι: «Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε ακόμη πιο επικίνδυνο έδαφος από ό,τι πριν – από νομική, στρατιωτική και οικονομική άποψη. Είναι εφικτό, αλλά ενέχει κάποιο κίνδυνο.

Τα πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ δεν θα περιφέρονται ακριβώς έξω από τα λιμενικά τείχη, για παράδειγμα, του Μπαντάρ Αμπάς ή του Τζασκ. Αυτό θα ισοδυναμούσε με πρόσκληση για άμεση επίθεση από drone, πύραυλο ή ταχύπλοο ‘καμικάζι’».

Στη συνέχεια ο αναλυτής του BBC υπογραμμίζει ότι: «Αντίθετα, η CENTCOM, το τμήμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει δορυφορικά και άλλα στοιχεία πληροφοριών για να εξακριβώσει ποια πλοία έχουν αποπλεύσει από ιρανικά λιμάνια και σε ποιον ανήκουν.

Ακόμη και αν οι πομποδέκτες AIS (σύστημα αυτόματης αναγνώρισης) αυτών των σκαφών είναι απενεργοποιημένοι, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που πλέουν σε σχετικά ασφαλή απόσταση από την ακτή δεν θα δυσκολευτούν να τα εντοπίσουν μόλις εμφανιστούν στον Κόλπο του Ομάν και να τα αναχαιτίσουν».

Ο Γκάρντνερ αναφέρεται και στο πώς μπορεί να κινηθεί το Ιράν, αν συμβεί κάτι τέτοιο.

«Ωστόσο, το Ιράν χαρακτήρισε αυτή την απειλή ως πράξη θαλάσσιας πειρατείας, μια κατηγορία που έχει απαγγελθεί εναντίον του ίδιου για τον περιορισμό της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Η Ισλαμική Δημοκρατία απείλησε με τη σειρά της να αναλάβει δράση εναντίον γειτονικών αραβικών λιμανιών του Κόλπου.

Στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα των συμμάχων του Ιράν: της Κίνας και της Ρωσίας. Θα είναι οι ΗΠΑ διατεθειμένες, για παράδειγμα, να επιβιβαστούν και να κατάσχουν ένα πλοίο ή φορτίο που ανήκει στην Κίνα; Και τι θα συμβεί αν η Κίνα, η οποία διαθέτει στρατιωτική βάση σε κοντινή απόσταση στο Τζιμπουτί, αποφασίσει να προσφέρει στα πλοία της ένοπλη ναυτική συνοδεία;», αναρωτιέται ο αναλυτής του BBC.

Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Το BBC υπενθυμίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μιας ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή διαδρομή, καθώς δια μέσω αυτών διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος παραλήπτης αργού πετρελαίου από το Ορμούζ, καθώς παραλαμβάνει το 31% του μεταφερόμενου πετρελαίου.

Ακολουθεί η Ινδία, η οποία προμηθεύεται το 14%.

Συνολικά, το 86% του συνόλου του πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά παραδίδεται σε χώρες της Ασίας.

Ωστόσο, οποιαδήποτε προβλήματα στις μεταφορές μέσω των Στενών μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές σε όλοτον κόσμο.

Δείτε αναλυτικά πόσο αργό πετρέλαιο προμηθεύεται κάθε χώρα από τα Στενά του Ορμούζ: