Ξεκίνησαν τον καβγά στο Ίλιον και τον τραυμάτισε με κατσαβίδι στο Περιστέρι
Για την υπόθεση μεταξύ των 2 ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία
Καβγάς ανάμεσα σε οδηγούς ξέσπασε στο Ίλιον και κατέληξε σε τραυματισμό με κατσαβίδι.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, δύο αυτοκίνητα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα κινούνταν παράλληλα και όταν έφτασαν στην Παναγή Τσαλδάρη, στο Περιστέρι, οι δύο οδηγοί, ένας 30χρονος και ένας 27χρονος, άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα.
Κάποια στιγμή ο 30χρονος τραυμάτισε με κατσαβίδι τον 27χρονο οδηγό του άλλου οχήματος.
Το κατσαβίδι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μέσα στο αυτοκίνητο του 30χρονου και συγκεκριμένα κάτω από το πατάκι και κατασχέθηκε, ενώ συνελήφθησαν οι 5 εμπλεκόμενοι.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
- Ξεκίνησαν τον καβγά στο Ίλιον και τον τραυμάτισε με κατσαβίδι στο Περιστέρι
