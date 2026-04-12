Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, για τον θάνατο του 64χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες, Μεγάλο Σάββατο με τραύμα στο κεφάλι και χτυπήματα στην πλάτη, κοντά σε παράπηγμα όπου ζούσε, κοντά σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Τον 64χρονο εντόπισε νεκρό χθες το μεσημέρι περαστικός ενώ από την πρώτη στιγμή οι Αρχές εξέταζαν το σενάριο ο άνδρας να έχει πέσει θύμα δολοφονίας, καθώς έφερε τραύματα στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής ο οποίος επιβεβαίωσε πως ο θάνατος του άνδρα ήταν συνέπεια δολοφονίας.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του 64χρονου και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος έμενε σε ένα παράπηγμα πλησίον του σημείου όπου βρέθηκε η σορός του.

Η ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 64χρονου ημεδαπού, η οποία τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 11-4-2026, ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι πλησίον ρέματος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο.

Περαιτέρω από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις επακόλουθες ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο κατηγορούμενος.

Ακολούθως, η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική του εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.