Σύρος: Σε σταθερή κατάσταση ο 13χρονος που τον δάγκωσε οχιά
Το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί, επιχείρησε να σηκώσει την οχιά από το έδαφος
- Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)
- Τι μας λέει η ιστορία του ΝΑΤΟ για το μέλλον του
- Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
- Βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία: Τέλος της μακρόχρονης διακυβέρνησης ή πέμπτη θητεία για Όρμπαν
Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει στο νοσοκομείο το 13χρονο παιδί στη Σύρο, όπου το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής δέχτηκε δάγκωμα οχιάς.
Το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Τι συνέβη
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε παραθαλάσσια περιοχή της Σύρου, όταν το παιδί, επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο.
Η οχιά αντέδρασε ακαριαία και τον δάγκωσε, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία στην οικογένεια και τους παρευρισκόμενους.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.
Ο 13χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης δηλητηριώδους δαγκώματος και παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.
Οδηγίες για πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ
Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 70 είδη ερπετών ωστόσο μόνο τα 7 φέρουν δηλητήριο. Τα κρούσματα σημειώνονται κυρίως το καλοκαίρι, με τις περισσότερες επιθέσεις να καταγράφονται από δάγκωμα οχιάς.
Τι συνιστά το ΕΚΑΒ σε περίπτωση που μας συμβεί κάτι ανάλογο:
- Όχι περπάτημα.
- Καθησυχασμός του θύματος.
- Αφαίρεση κοσμημάτων και στενών ρούχων (π.χ. κάλτσα), πριν αρχίσει το οίδημα.
- Ακινητοποίηση του άκρου (όπου συνέβη το δάγκωμα) σε θέση χαμηλότερη από το ύψος της καρδιάς.
- Καθαρισμός της πληγής με νερό και σαπούνι.
- Όχι πάγος στο τραύμα.
- Όχι ίσχαιμος περίδεση. Η σύσταση να δένουμε σφιχτά με έναν επίδεσμο ή ύφασμα το μέλος πιο ψηλά από το σημείο της πληγής, για να εμποδίσουμε τη διάχυση του δηλητηρίου, είναι λανθασμένη.
- Όχι χορήγηση καφέ και αλκοόλ.
- Όχι σύλληψη του φιδιού. Προσπαθήστε να απομνημονεύσετε το χρώμα και το σχήμα του φιδιού, για να το περιγράψετε στους γιατρούς.
- Διακομιδή στο νοσοκομείο.
- Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
- Η τελευταία μέρα της regular season του ΝΒΑ: Μεγάλα παιχνίδια για το καλύτερο πλασάρισμα
- Στη Μητρόπολη Αθηνών έκανε Ανάσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης
- Προελαύνει για το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία η Αλ-Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο
- One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
- Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
- Παίζει τα… ρέστα της η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Αυστρία
- Χάρι, ο δυστυχισμένος πρίγκιπας – «Τα βρήκε σκούρα με τη Μέγκαν, παγίδα το Megxit»
