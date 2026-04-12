Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει στο νοσοκομείο το 13χρονο παιδί στη Σύρο, όπου το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής δέχτηκε δάγκωμα οχιάς.

Το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Τι συνέβη

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε παραθαλάσσια περιοχή της Σύρου, όταν το παιδί, επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Η οχιά αντέδρασε ακαριαία και τον δάγκωσε, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία στην οικογένεια και τους παρευρισκόμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης δηλητηριώδους δαγκώματος και παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Οδηγίες για πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 70 είδη ερπετών ωστόσο μόνο τα 7 φέρουν δηλητήριο. Τα κρούσματα σημειώνονται κυρίως το καλοκαίρι, με τις περισσότερες επιθέσεις να καταγράφονται από δάγκωμα οχιάς.

Τι συνιστά το ΕΚΑΒ σε περίπτωση που μας συμβεί κάτι ανάλογο: