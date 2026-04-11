Οχιά δάγκωσε 13χρονο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Σύρο, όταν ένας 13χρονος μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού τον δάγκωσε μία οχιά, προκαλώντας αναστάτωση στο νησί και άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών και αστυνομικών αρχών.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε παραθαλάσσια περιοχή της Σύρου, όταν το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti, επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Η οχιά αντέδρασε ακαριαία και τον δάγκωσε, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία στην οικογένεια και τους παρευρισκόμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης δηλητηριώδους δαγκώματος και παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, ενώ βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση.

Οι γιατροί τονίζουν ότι στα περιστατικά δαγκώματος από οχιά, η άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στη τοπική κοινωνία, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σποραδικά εμφανίσεις φιδιών σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές των Κυκλάδων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης θερμοκρασίας.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, ενώ υπενθυμίζουν την ανάγκη προσοχής κατά την επαφή με την άγρια πανίδα και την αποφυγή οποιασδήποτε προσπάθειας προσέγγισης ή χειρισμού άγριων ζώων.