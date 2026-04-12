Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Εβδομαδιαία 12 Απριλίου 2026, 13:00
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [12.04 – 18.04.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός

DO’S: Το πλανητικό σκηνικό σου δίνει δύναμη, για να βγεις μπροστά και να περάσεις στην ενεργό δράση. Ωστόσο επειδή το κλίμα είναι λίγο περίεργο, θα σου πω να κάνεις ό,τι μπορείς, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσεις τα θολά σημεία που υπάρχουν. Βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσεις και την σκέψη σου, καθώς αυτό θα συμβάλλει σε μια καλύτερη επικοινωνία.

DON’TS: Μη γίνεις πιεστικός, νομίζοντας πως όσο πιο πολύ πιέζεις τις καταστάσεις τόσο το αποτέλεσμα θα είναι πιο στα νερά σου, καθώς αυτό δεν ισχύει. Το πιθανότερο είναι απλά να σπάσεις τα νεύρα των γύρω σου. Μην επιτρέπεις στις ανασφάλειες και στις φοβίες του παρελθόντος να συνεχίζουν να σε ταλαιπωρούν. Μην αγνοείς τα feelings σου.

Ταύρος

DO’S: Αν νιώσεις ότι θες να πάρεις αποστάσεις και να μείνεις λίγο μόνος, ώστε να ξεκαθαρίσεις την σκέψη σου, τότε δεν έχεις παρά να σε ακούσει και να το κάνεις. Ίσως αυτή η ανάγκη να σου έρχεται την καταλληλότερη στιγμή, γιατί η φάση γύρω σου είναι αρκετά μπερδεμένη. Δεν θέλω να σε αγχώσω ωστόσο, γιατί όλο αυτό είναι προσωρινό, έτσι;

DON’TS: Μην αγνοείς τις νέες πληροφορίες που έρχονται στα χέρια σου, γιατί πρόκειται για πράγματα που έψαχνες εδώ και πολύ καιρό, αλλά κάποιοι εσκεμμένα σου τα κρατούσαν κρυφά. Μη διστάσεις να κλείσεις εντελώς τους κύκλους που σου έχουν προκαλέσει τρελό άγχος μέχρι στιγμής. Μην είσαι απροετοίμαστος όμως για το μέλλον.

Δίδυμοι

DO’S: Άσε την έμπνευση που έχεις να σε οδηγήσει εκεί που πρέπει. Δεν σου συμβαίνει και κάθε μέρα κάτι τέτοιο, έτσι; Διεκδίκησε όλα αυτά που θέλεις με δημιουργικότητα. Ούτε αυτό είναι κάτι που σου συμβαίνει κάθε μέρα, έτσι; Παράλληλα, πρέπει να είσαι και πολύ πιο δυναμικός σε οτιδήποτε κι αν κάνεις. Αξιοποίησε την αυξημένη κοινωνικότητά σου.

DON’TS: Μην παρασύρεσαι από τα λόγια των φίλων σου που είναι γεμάτα ενθουσιασμό, γιατί δεν ξέρω αν θα σου βγει σε καλό. Γενικώς η μέρα κρύβει παγίδες, μην πέσεις σε αυτές. Μην αφήνεις τους στόχους σου έτσι απλά να υπάρχουν. Μη φοβάσαι να κάνεις πράξη τα νέα ξεκινήματα που έχεις κατά νου. Μην ασχολείσαι άλλο πια με το παρελθόν.

Καρκίνος

DO’S: Αυτή την εβδομάδα εστίασε στα επαγγελματικά. Φρόντισε να κάνεις τις προσπάθειές σου, αλλά δως τους χρόνο. Αυτό που εννοώ είναι πως πρέπει να μπλοκάρεις την απογοήτευση που θα σε πιάσει με το που δεις ότι δεν ακούς τα «μπράβο» που θέλεις με το «καλησπέρα σας». Φρόντισε να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος στους στόχους σου.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς και ειδικά με τους ανώτερούς σου, στη δουλειά. Μη διστάσεις να κινηθείς αμεσότερα και ίσως και πιο διεκδικητικά. Μη φοβηθείς να κάνεις κάποια νέα ξεκινήματα. Αλλά για να πάει καλά όλο αυτό δεν πρέπει να αφήσεις τις ανασφάλειές σου έτσι όπως είναι αυτή την στιγμή.

Λέων

DO’S: Ξεκαθάρισε λίγο τα μελλοντικά σου σχέδια, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα κάνεις πράξη. Να περιμένεις νέα για θέματα σχετικά με το εξωτερικό, τον νόμο ή και τα γράμματα (π.χ. σπουδές, εκπαίδευση κλπ.). Επιπλέον, φρόντισε να αλλάξεις (έως και να κόψεις εντελώς) κάποιες πεποιθήσεις που έχεις και σε πονάνε ή απλά σε πάνε πίσω.

DON’TS: Επειδή σε πιάνει η ανάγκη να ταξιδέψεις, να φύγεις, γενικά να μην εμπλακείς σε πολλά πολλά, δεν σημαίνει πως πρέπει να απαιτείς το ίδιο και από τους άλλους, έτσι; Ούτε πρέπει να απαιτείς από τους πάντες να βάζουν σε pause τα δικά τους για σένα. Μη διστάσεις να κάνεις κάποια νέα ξεκινήματα που επιθυμείς. Αν όχι τώρα, τότε πότε;

Παρθένος

DO’S: Αυτή την εβδομάδα νιώθεις πως θέλεις να σκεφτείς και πολύ καλά κάνεις. Εγώ λέω να εστιάσεις στις ανασφάλειες, στα άγχη και στις φοβίες σου- ειδικά αν κρατάνε από πολύ παλιά-  ώστε να μπορέσεις να τα λύσεις και να πας παρακάτω. Γενικώς, αν θέλεις να έχεις αυτοπεποίθηση, πρέπει να κλείσεις τα τραύματα από το παρελθόν. Αλλιώς;

DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά ή και με τα κληρονομικά σου, γιατί υπάρχει διάθεση για επικοινωνία κι άρα μπορεί αυτά να λυθούν εύκολα και γρήγορα. Γενικώς μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο επικοινωνιακός. Στα ερωτικά, μη ζηλεύεις τόσο πολύ, δεν είναι κολακευτικό. Αν έχεις ταίρι, μη δεχτείς το ίδιο ούτε από εκείνο.

Ζυγός

DO’S: Επικεντρώσου στις επαγγελματικές και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί υπάρχει μπέρδεμα και ανακατωσούρα εκεί. Σταμάτα να θεωρείς πως όλοι είναι καλύτεροι από σένα, γιατί τους θεοποιείς χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Ξεκαθάρισε τα πράγματα γύρω σου, απλά μέσω της συζήτησης, έτσι; Όπως καταλαβαίνεις, γίνε πιο άμεσος.

DON’TS: Μην θεωρείς πως ο καθένας γύρω σου σε αδικεί ή πως απορρίπτει εσένα μαζί και με τις απόψεις σου. Τουλάχιστον όχι πριν να έχεις εξετάσει προσεκτικά το αν όντως αυτό ισχύει. Μήπως να αλλάξεις γενικώς τρόπο σκέψης; Μην πιστεύεις λόγια του αέρα και υποσχέσεις. Μην είσαι τόσο επιπόλαιος και ειδικά όχι στα ερωτικά σου αυτό.

Σκορπιός

DO’S: Επειδή το προηγούμενο διάστημα που έφτιαχνες το πρόγραμμά σου, έβαλες πολλά πράγματα για τώρα, λούσου το! Βέβαια η αλήθεια είναι πως δεν έχεις ενέργεια, αλλά ούτε και διάθεση να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Διαχειρίσου την σύγχυση που επικρατεί γενικώς και ειδικώς στις υποχρεώσεις σου. Μήπως να μάθεις να οργανώνεσαι;

DON’TS: Μην αφήνεις άλλες εκκρεμότητες να είναι ανοιχτές, γιατί κάπου φτάνει, έτσι; Μη διστάσεις να κάνεις κάποιο νέο ξεκίνημα, αν το θέλεις. Φυσικά μπορείς να κάνεις και κάποιες αλλαγές στις συνήθειες που βλέπεις ότι δεν είναι και πολύ ωφέλιμες για σένα. Μην επικοινωνείς με τρόπο που δεν είναι ειλικρινής και ειδικά όχι στα ερωτικά σου.

Τοξότης

DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου. Περιόρισε λίγο τον βαθμό στον οποίο πετάς στα σύννεφα, γιατί αυτό θα επηρεάσει αρκετά τα συμπεράσματα που βγάζεις. Άρα μήπως πρέπει να πάρεις τον χρόνο σου, όταν ασχολείσαι με την εξαγωγή συμπερασμάτων; Παράλληλα, γίνε περισσότερο επικοινωνιακός και- γιατί όχι;- και παιχνιδιάρης.

DON’TS: Μην εστιάζεις μόνο στα αρνητικά, γιατί τσάμπα χάνεις τη χαρά σου. Μην αφήνεις τις ανασφάλειες και τα τραύματα από το παρελθόν να μένουν αθεράπευτα, γιατί δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις. Θες όμως να προχωρήσεις; Αυτό είναι το θέμα. Στα ερωτικά, μην φοβάσαι πως ό,τι έπαθες στο παρελθόν θα επαναληφθεί. Δεν είναι κανόνας.

Αιγόκερως

DO’S: Σε θέλω ψύχραιμο, γιατί το κλίμα είναι περίεργο. Όχι κάτι στο οποίο δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, άρα don’t worry, be happy και τα σχετικά. Επιπλέον, ίσως αντιληφθείς ότι οι γύρω σου δεν σε καταλαβαίνουν ή ότι είναι οι ίδιοι κάπως χαοτικοί στον τρόπο που επικοινωνούν μαζί σου. Απόφυγε να το πάρεις προσωπικά. Άστο να περάσει.

DON’TS: Μη διστάσεις να μιλήσεις και να πεις τι σε ενοχλεί και τι είναι αυτό που θες να διορθώσεις. Εποικοδομητικός διάλογος λέγεται, έτσι; Αυτό μπορείς να το εφαρμόσεις και στον τομέα της οικογένειας, καθώς κάτι μου λέει ότι έχεις απομακρυνθεί με ορισμένους συγγενείς. Μην είσαι αρνητικός λοιπόν στο να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα. Παιδιά είμαστε;

Υδροχόος

DO’S: Σε θέλω αρκετά προσεκτικό στον τρόπο επικοινωνίας σου αυτή την εβδομάδα, γιατί η κρίση σου δεν χαρακτηρίζεται και ως καθαρή, έτσι; Επιπλέον, σταμάτα πια να υπόσχεσαι πράγματα που δεν θέλεις να υλοποιήσεις (τύπου ποτέ) και να είσαι τόσο απότομος. Γενικώς λίγα λόγια και σοφά με μερικούς γνωστούς- άγνωστους. Ξέρεις εσύ…

DON’TS: Οι τόνοι και οι ρυθμοί γύρω σου ανεβαίνουν. Αλλά δεν σημαίνει πως πρέπει να γίνεις πιεστικός. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις. Μην αρνείσαι να αλλάξεις τρόπο σκέψης, γιατί νομίζω πως από εκεί είναι που ξεκινάνε όλα! Μη διστάσεις να κόψεις επιβλαβείς συνήθειες και να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Μη ρουτινιάζεις, δεν σου πάει!

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε την μπόλικη έμπνευση που έχεις αυτή την εβδομάδα. Σταμάτα όμως να είσαι τόσο αφηρημένος, γιατί όλη η προσπάθεια και η καλή διάθεση μπορεί να πάνε στράφι. Βρες τις ισορροπίες σου γενικώς. Εκτός αν σου αρέσει το χάος, έτσι; Άβυσσος η ψυχή σου πραγματικά! Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά και οι συζητήσεις περί αυτών.

DON’TS: Μην αφήσεις την Νέα Σελήνη που παίζει αυτό το επταήμερο να πάει χαμένη, γιατί είναι μεγάλης σημασίας για σένα. Μη διστάσεις να κάνεις νέα ξεκινήματα, αφού αυτό θες. Ωστόσο θέλω να πιστεύεις στον εαυτό σου, αν είναι να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Μην αφήνεις τις ανασφάλειες να σε πάνε πίσω, γιατί θα χάσεις την αυτοπεποίθησή σου.

Business
Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Τραμπ: Θα μπλοκάρουμε τα πλοία που περνούν τα Στενά του Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας
Ο 24χρονος Γάλλος αθλητής του παρκούρ ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο κόβοντας την ανάσα τον θαυμαστών του για την επικινδυνότητα των αλμάτων που κάνει στα πιο απίθανα μέρη.

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

LIVE: Πάρμα – Νάπολι
LIVE: Πάρμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάρμα – Νάπολι για την 32η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Τότεναμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος χειριστή που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα
Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα - Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου και άφησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, την τελευταία του πνοή

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Ξηρασία, καταιγίδες, άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας – Οι προβλέψεις για «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Το «σούπερ» Ελ Νίνιο» ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ θα οδηγήσει και σε αύξηση της θερμοκρασίας της Γης

Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη
Στην Αθήνα, την τιμητική του στο μαζικό ψήσιμο στην Κυριακή του Πάσχα είχε το Μοναστηράκι όπου αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, σήμερα και αύριο

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

