Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Αλλαγές στο Ε3 για ελεύθερους επαγγελματίες – Η παγίδα με τις αποδείξεις και οι νέοι κωδικοί
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Απριλίου 2026, 12:31

Αλλαγές στο Ε3 για ελεύθερους επαγγελματίες – Η παγίδα με τις αποδείξεις και οι νέοι κωδικοί

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες – Οι αλλαγές

Ανδρομάχη Παύλου
Νέους κωδικούς περιλαμβάνει το ανανεωμένο έντυπο Ε3, το οποίο θα κληθούν να υποβάλουν φέτος στην Εφορία περισσότεροι από 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οι στήλες εσόδων και εξόδων θα είναι προσυμπληρωμένες από την ΑΑΔΕ, ενώ παρεμβάσεις θα επιτρέπονται μόνο στον τζίρο, καθώς οι κωδικοί με τις εκπιπτόμενες δαπάνες θα είναι «κλειδωμένοι».

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πρόσθετων εξόδων, εφόσον τα σχετικά παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση.

Για παράδειγμα, αν ένας επαγγελματίας έχει καταγεγραμμένα στο myDATA έσοδα 30.000 ευρώ για το 2025, αλλά οι συναλλαγές μέσω POS ή τιμολογίων δείχνουν υψηλότερο ποσό, θα μπορεί να παρέμβει και να προσαρμόσει τη δήλωσή του. Αντίθετα, στις δαπάνες, αν στο myDATA εμφανίζονται 12.000 ευρώ, το ίδιο ποσό θα μεταφέρεται αυτόματα στη φορολογική δήλωση, χωρίς δυνατότητα αναπροσαρμογής.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και το Ε3

Οι βασικές αλλαγές του Ε3 είναι:

1. Προσθήκη νέων κωδικών στους οποίους θα δηλωθούν οι κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν σε πληγέντες αγρότες και συνεταιρισμοί (Θεσσαλία, Βόλος κ.λπ.).

2. Διεύρυνση των δαπανών με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων).

3. Νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους (συμπληρωματικός φόρος – global minimum tax).

4. Προσθήκη νέων κωδικών για πλανόδιους λαχειοπώλες (ειδική κατηγορία).

5. Σαφής διαχωρισμός μεταξύ «Αφορολόγητων εσόδων» και «Αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών». Αυτό σημαίνει ότι, αν ένας επαγγελματίας έχει λάβει ειδική επιδότηση, αποζημίωση ή ποσό που φορολογείται ξεχωριστά, πρέπει να το καταχωρίσει στον σωστό κωδικό.

6. Κατάργηση κωδικών παλαιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας).

Το φετινό φορολογικό «φιρμάνι» προβλέπεται πως θα έχει αυξημένη επιβάρυνση για περίπου 400.000 επαγγελματίες οι οποίοι πιάνονται στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ για το τεκμαρτό εισόδημα.

Ο φόρος που θα προκύψει θα υπολογιστεί με βάση το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα το οποίο έχει αυξηθεί λόγω του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα, η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ την 1η Απριλίου 2025 ανέβασε στα 12.320 ευρώ το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2025 από 11.620 ευρώ που ίσχυε για το 2024. Με την αύξηση του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος αυξάνεται και ο ελάχιστος φόρος, από τα 1.256 ευρώ στα 1.410 ευρώ φέρνοντας περισσότερους φόρους στους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό.

Προβλέπονται μικρότερες επιβαρύνσεις για τους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους και την κατοικία τους σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% ενώ εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δύο έτη.

Πηγή: OT

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

