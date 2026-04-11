Η Ινδονησία απαίτησε με γραπτή τοποθέτησή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για πρόσφατα γεγονότα στον νότιο Λίβανο, όπου σκοτώθηκαν τρεις ινδονήσιοι κυανόκρανοι και τραυματίστηκαν ισάριθμοι συνάδελφοί τους (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Ερευνα σε βάθος» ζητά η Ινδονησία για τον θάνατο 3 κυανοκράνων της στον Λίβανο

🇱🇧🇺🇳Over 60 nations have joined Indonesia in harshly condemning the repeated attacks on UN peacekeepers in Lebanon. In a joint statement at the United Nations, they denounced the strikes that killed three Indonesian peacekeepers and wounded troops from France, Ghana, Indonesia,… https://t.co/KCQbTjEI4j pic.twitter.com/HFYcquk3yf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 10, 2026

Το ινδονησιακό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι 73 χώρες και κράτη-παρατηρητές υποστήριξαν την τοποθέτηση, την οποία παρουσίασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της ασιατικής χώρας στον ΟΗΕ, ο Ουμάρ Χάντι, στη Νέα Υόρκη.

«Η ασφάλεια των κυανόκρανων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών, παραθέτοντας αποσπάσματα της τοποθέτησης του ινδονήσιου πρεσβευτή στα Ηνωμένα Εθνη.

«Οι χώρες οι οποίες συνεισφέρουν» στις ειρηνευτικές αποστολές «καλούν επίσης να τερματιστεί η βία στον Λίβανο, να υπάρξει αποκλιμάκωση και να ενθαρρυνθούν όλα τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να καταλήξουν σε ειρηνική διευθέτηση», πρόσθεσε.

Τα τραγικά γεγονότα

Την 29η Μαρτίου, κυανόκρανος της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε τη θέση του στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ, όπου μαίνονταν μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν.

Αλλος κυανόκρανος τραυματίστηκε σοβαρά στο συμβάν αυτό.

Μια ημέρα αργότερα, άλλοι δυο ινδονήσιοι στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στη FINUL σκοτώθηκαν όταν έκρηξη κατέστρεψε το όχημα στο οποίο επέβαιναν κοντά στην Μπάνι Χαγιάν.

Τρίτο μέλος της ειρηνευτικής δύναμης τραυματίστηκε βαριά, τέταρτο πιο ελαφρά.

Πηγή: ΑΠΕ