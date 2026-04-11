sports betsson
Σάββατο 11 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
11.04.2026 | 14:43
Μυστήριο στην Θεσσαλονίκη: Σορός 64χρονου εντοπίστηκε σε ρεματιά στην Ευκαρπία
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διαμαρτυρία-έπος από τους οπαδούς της Γκλάντμπαχ: «Να μην αγοράσει κανείς λουκάνικα και μπύρες»
Ποδόσφαιρο 11 Απριλίου 2026, 16:09

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκαν να διαμαρτυρηθούν οι φίλαθλοι της Γκλάντμπαχ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λειψία για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
A
A
Vita.gr
Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Spotlight

Τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο βρήκαν να διαμαρτυρηθούν οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο γήπεδο Red Bull Arena, έδρα της Λειψίας (16:30 ώρα Ελλάδας η σέντρα), στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Συγκεκριμένα, οι 4.735 οπαδοί που θα βρεθούν στο πέταλο των φιλοξενούμενων πήραν την απόφαση να πλήξουν οικονομικά την αντίπαλό τους με το να μην αγοράσουν φαγητό ή ποτά εντός γηπέδου! Επί της ουσίας μιλάμε για μπύρες και λουκάνικα, εδέσματα που αποτελούν… ιεροτελεστία για κάθε Γερμανό φίλαθλο όταν πηγαίνει να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Κι αν κανείς αναρωτηθεί ποιος είναι ο λόγος που οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ μποϊκοτάρουν τις καντίνες της Λειψίας η απάντηση είναι η εξής: Εδώ και αρκετά χρόνια διαφωνούν με τη φιλοσοφία της συγκεκριμένης ομάδας θεωρώντας πως δε συμβαδίζει με τις παραδοσιακές αξίες του δικού τους κλαμπ. Έτσι μέσα από αυτή την σπάνια κίνηση στόχος τους ήταν να προκαλέσουν οικονομική ζημιά στους γηπεδούχους και να ακουστούν στο ποδοσφαιρόφιλο κοινή της Γερμανίας και όχι μόνο.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από το επίσημο κλαμπ φιλάθλων, το οποίο κάλεσε τους οπαδούς να καταναλώσουν τα φαγητά και τα ποτά που επιθυμούν εκτός γηπέδου, ώστε έτσι να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τα έσοδα της Λειψίας.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωσή τους μέσω της οποίας ανέφεραν: «Για μία φορά, χωρίς μπύρα και λουκάνικα στο γήπεδο. Κάθε ευρώ που πηγαίνει άμεσα ή έμμεσα στη Λειψία είναι αντιπαραγωγικό. Σας παρακαλούμε να αποφύγετε την αγορά φαγητού και ποτών μέσα στο γήπεδο».

Τέλος να αναφέρουμε πως οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ έχουν και στο παρελθόν επιλέξει παρόμοιους ευφάνταστους τρόπους διαμαρτυρας. Οπως για παράδειγμα η χρήση χιλιάδων σφυριχτρών, ωστόσο η απαγόρευσή τους σε επόμενα παιχνίδια, τους οδήγησαν να σκαρφιστούν άλλους τρόπους διαμαρτυρίας όπως το μποϊκοτάζ σε… λουκάνικα και οι μπύρες!

Headlines:
Ακίνητα
Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγιεινή διατροφή: Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε

Κόσμος
'Αρχισαν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν και Πακιστάν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: Μπρέντφορντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Έβερτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπέρνλι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μπράιτον για την 32η αγωνιστική της Premier League.

betson_textlink
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies