Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα

Η Μπάγερν δεν χάνει ευκαιρία να δείξει ότι μόνο αυτή υπάρχει στην Bundesliga. Είναι η ομάδα που άνοιξε την αυλαία της 25ης αγωνιστικής, με νίκη 4-1 επί της Γκλάντμπαχ και με το μυαλό στην Αταλάντα, την οποία αντιμετωπίζει την Τρίτη (10/3) εκτός έδρας για τη φάση των «16» του Champions League.

Άλλη μια επιβεβαίωση κυριαρχίας στην Bundesliga από την Μπάγερν Μονάχου που «διατυμπανίζει» ότι ο τίτλος της ανήκει και ότι είναι τυπική υπόθεση καθώς είναι στο +14 από τη Ντόρτμουντ που παίζει στην Κολωνία. Τον δρόμο προς τη νίκη άνοιξε ο Λουίς Ντίας με γκολ και ασίστ στον Λάιμερ για το 2-0. Το 3-0 ο Μουσιάλα στο 57’ με πέναλτι όταν η Γκλάντμπαχ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ράιτς. Η Μπάγερν Μονάχου δεν τα παράτησε και ο Τζάκσον έκανε το 4-1 στο 79’. Η Γκλάντμπαχ μείωσε στο 89’.

Η Μπάγερν έφτασετους 66 βαθμούς και βρίσκεται πλέον στο +14 από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, έχοντας παιχνίδι παραπάνω. Στους 25 βαθμούς έμεινε η Γκλάντμπαχ, η οποία βρίσκεται μόλις πέντε βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη.

Με τον αέρα του φαβορί

Η Μπάγερν Μονάχου, που πέτυχε πέμπτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα, μπήκε στο γήπεδο με τον αέρα του φαβορί και το απέδειξε, κι αυτή τη φορά, καθώς κατάφερε να επιβληθεί στην Γκλάντμπαχ, πετυχαίνοντας δυο γκολ μέχρι την ανάπαυλα. Το σκορ άνοιξε στο 33’ ο Λουίς Ντίας, στέλνοντας τη μπάλα στη δεξιά γωνία, μετά από ασίστ του Γκορέτσκα. Στο 45+1’ ο Λουίς Ντίας έβγαλε την ασίστ για τον Λάιμερ που έκανε το 2-0. Η Μπάγερν είχε κι άλλες ευκαιρίες, θα μπορούσε να προηγηθεί νωρίτερα, ενώ στο 35’ ζήτησε πέναλτι που δεν δόθηκε αφού η φάση εξετάστηκε στο VAR.

Με δέκα η Γκλάντμπαχ

Η Μπάγερν δεν κατέβασε στροφές παρά το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Στο 57’ ο Μουσιάλα ευστόχησε σε πέναλτι που έκανε ο Ράιτς ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα και η Γκλάντμπαχ έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Ράιτς έριξε κάτω τον Μουσιάλα που έμπαινε στην περιοχή. Στο 79’ ήταν η σειρά του Τζάκσον, ο οποίος έκανε το 4-0, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι μετά από πάσα του Καρλ. Η Γκλάντμπαχ μείωσε (4-1) στο 89’ με τον Μόχια που μπήκε αλλαγή.

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ (46’ Ούρμπιγκ), Λάιμερ (60’ Καρντόζο), Ουπαμεκανό (60’ Στάνισιτς), Κιμ, Μπίσοφ, Κίμιχ (81’ Σάντος), Γκορέτσκα, Καρλ, Μουσιάλα, Ντίας (61’ Γκερέιρο), Τζάκσον

ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ: Νίκολας, Σάντερ, Ελβέντι, Ντικς, Σκάλι, Ράιτς, Στέγκερ, Κάστροπ (67΄Ούρλιχ), Ονορά (61’ Κιαρόντια), Μπόλιν (84’ Μόχια), Ταμπάκοβιτς (61’ Ματσίνο)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Bundesliga:

Παρασκευή 6 Μαρτίου

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1

Σάββατο 7 Μαρτίου

16:30 Φράιμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν

16:30 Χαϊντενχάιμ-Χοφενχάιμ

16:30 Μάιντζ-Στουτγκάρδη

16:30 Λειψία-Άουγκσμπουργκ

16:30 Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο

19:30 Κολωνία- Μπορούσια Ντόρτμουντ

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:30 Σαν Πάουλι-Άιντραχτ Φρανφκούρτης

18:30 Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης