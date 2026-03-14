Γκλάντμπαχ – Σαν Πάουλι 2-0: Πήραν το ντέρμπι παραμονής οι γηπεδούχοι
Η Γκλάντμπαχ νίκησε την Σάν Πάουλι με 2-0 για την 26η αγωνιστική της Bundesliga και απομακρύνθηκε από τις τελευταίες θέσεις.
Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Γκλάντμπαχ νίκησε εντός έδρας την Σάν Πάουλι με 2-0 για την 26η αγωνιστική της Bundesliga και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.
Με αυτό το τρίποντο οι νικητές ανέβηκαν στους 28 βαθμούς και στην 12η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Σαν Πάουλι έμεινε στους 24 και στην 16η θέση, που τη διατηρεί στη ζώνη του υποβιβασμού.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 37’ με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Στέγκερ. Στο 62’ οι παίκτες της Γκλάντμπαχ άλλαξαν ωραία την μπάλα και ο Ονοράτ έκανε το 2-0. Στο 79’ ο ίδιος παίκτης έφτασε κοντά στο 3-0, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Βασίλι.
Γκλάντμπαχ Νίκολας Σάντερ, Ελβέντι (87’Τσιαρόντια), Νικς, Σκάλι, Ενγκελχαρντ, Στέγκερ, Κάστροπ (57’Ούλριχ), Μόγια (57’Ονορά), Μπολίν (74’Νόιχαουζ), Ταμπάκοβιτς (74’Μασίνο).
Σαν Πάουλι: Βασίλι, Ντζουιγκαλά (67΄Κααρς), Βαλ, Άντο, Πίρκα (88’Μίτκαλφ), Σμιθ, Ιρβάιν, Λα, Ρίτζκα (67’Όπι), Φουζιτά, Περέιρα Λαζ (67’Ουντόντζι), Σινανί.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:
Γκλάντμπαχ – Σαν Πάουλι 2-0
14/3 16:30 Λεβερκούζεν – Μπάγερν
14/3 16:30 Ντόρτμουντ – Άουγκσμπουργκ
14/3 16:30 Άιντραχτ – Χάιντενχαϊμ
14/3 16:30 Χόφενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ
15/3 16:30 Βέρντερ – Μάιντς
15/3 18:30 Φράιμπουργκ – Ουνιόν
15/3 20:30 Στουτγκάρδη – Λειψία
Η βαθμολογία της Bundesliga
- Γκλάντμπαχ – Σαν Πάουλι 2-0: Πήραν το ντέρμπι παραμονής οι γηπεδούχοι
