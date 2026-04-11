Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για κλοπές μέσα σε 24 ώρες

Στο πλαίσιο εντατικών πεζών και εποχούμενων περιπολιών κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις έξι ατόμων για περιπτώσεις κλοπών.

Μεταξύ αυτών είναι 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος μεσημβρινές ώρες χθες (10-04-2026) διέρρηξε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης, πλην όμως εντοπίσθηκε και συνελήφθη από ειδοποιηθέντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε ταράτσα παρακείμενης πολυκατοικίας, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Ο διαρρήκτης στην ταράτσα

Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο τσάντες, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, (1) μαχαίρι και αντικείμενα κλοπής. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς διέρρηξε και το διπλανό διαμέρισμα, ενώ τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επίσης, αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» συνέλαβαν απογευματινές ώρες χθες (10-04-2026) δύο ημεδαπούς ηλικίας 38 και 16 ετών, διότι εισήλθαν σε εργοτάξιο μονοκατοικίας στο Πανόραμα, από όπου αφαίρεσαν καλωδίωση (60) μέτρων.

Τρεις ανήλικοι

Τέλος, πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβε χθες (10-04-2026) τα ξημερώματα στην περιοχή της Ιωνίας τρεις νεαρούς ημεδαπούς, οι οποίοι προσπαθούσαν από κοινού να αφαιρέσουν δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας 53χρονου ημεδαπού, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχημάτισαν σε βάρος τους αστυνομικοί των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ οι περιπολίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν παρόμοια περιστατικά.