Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος

Συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου εξάρθρωσε η Αστυνομία συλλαμβάνοντας δύο νεαρούς ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι 4.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών και ληστείας στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής (13-3-2026) σε οικισμό στον Ασπρόπυργο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 19χρονος και 24χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Έκλεψαν εργαλεία

Σημειώνεται, ότι οι συλληφθέντες μεταμεσονύκτιες ώρες της 12-3-2026 διέρρηξαν αποθήκη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ασπροπύργου, απ’ όπου αφαίρεσαν εργαλεία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές από άτομα που έχουν οργανωθεί για την τέλεση περισσότερων κλοπών, τελεσθείσες κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα και ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -4- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Επιπλέον, σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης -7- ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές.

Οι έρευνες

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, με σκοπό την τέλεση κλοπών και ληστειών στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σε έρευνα στις οικίες τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου έχουν εξιχνιαστεί -3- περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.