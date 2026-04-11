Η Γκούινεθ Πάλτροου έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον Κρις Μάρτιν, με τον οποίο έχει χωρίσει αλλά διατηρεί άριστες σχέσεςι. Tον Moses και την Apple, η οποία είναι σήμερα 21 ετών και φοιτά στο Vanderbilt University.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει πολλες φορές για τη μητρότητα και την αδυναμία που έχει στα δύο παιδιά της.

«Έχω ορίσει τη ζωή μου μέσα από τη μητρότητα. Είναι η πυξίδα μου», είχε δηλώσει, περιγράφοντας πόσο βαθιά συνδεδεμένη είναι με τον ρόλο της ως μητέρα.

Η ανάρτηση για τα γενέθλια

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του Moses από τα πρώτα του χρόνια μέχρι σήμερα.

«Χρόνια πολλά για τα 20 (!!) @mosesmartin. Είσαι ο ορισμός του gentleman, ευγενικός, έξυπνος, στοχαστικός και με ψυχή.

Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο υπέροχος είσαι. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά από τη δυτική ακτή. Μην ξεχάσεις να ελέγξεις το γραμματοκιβώτιο σήμερα. Σε αγαπώ απεριόριστα, μαμά».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από φίλους, celebrities αλλά και fans.

Ανάμεσά τους, η Ali Wentworth σχολίασε: «Ό,τι υπάρχει στο γραμματοκιβώτιο είναι από εμένα και τη μαμά σου…», ενώ πολλοί ακόλουθοι σημείωσαν πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια.

View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)