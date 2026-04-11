Οι τρυφερές ευχές της Γκουίνεθ Πάλτροου στον γιο της
Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν κρύβει την αδυναμία της στο 20χρονο γιο της.
- Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
- Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
- Πατέρας κρατούσε αιχμάλωτο το 9χρονο παιδί του επί έναν χρόνο - Βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο
- Πόρτα της Τουρκίας στην Κυπριακή Δημοκρατία σε διάσκεψη του ΟΗΕ
Η Γκούινεθ Πάλτροου έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον Κρις Μάρτιν, με τον οποίο έχει χωρίσει αλλά διατηρεί άριστες σχέσεςι. Tον Moses και την Apple, η οποία είναι σήμερα 21 ετών και φοιτά στο Vanderbilt University.
Η ηθοποιός έχει μιλήσει πολλες φορές για τη μητρότητα και την αδυναμία που έχει στα δύο παιδιά της.
«Έχω ορίσει τη ζωή μου μέσα από τη μητρότητα. Είναι η πυξίδα μου», είχε δηλώσει, περιγράφοντας πόσο βαθιά συνδεδεμένη είναι με τον ρόλο της ως μητέρα.
Η ανάρτηση για τα γενέθλια
Με αφορμή τα γενέθλιά του, η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του Moses από τα πρώτα του χρόνια μέχρι σήμερα.
«Χρόνια πολλά για τα 20 (!!) @mosesmartin. Είσαι ο ορισμός του gentleman, ευγενικός, έξυπνος, στοχαστικός και με ψυχή.
Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο υπέροχος είσαι. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά από τη δυτική ακτή. Μην ξεχάσεις να ελέγξεις το γραμματοκιβώτιο σήμερα. Σε αγαπώ απεριόριστα, μαμά».
Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από φίλους, celebrities αλλά και fans.
Ανάμεσά τους, η Ali Wentworth σχολίασε: «Ό,τι υπάρχει στο γραμματοκιβώτιο είναι από εμένα και τη μαμά σου…», ενώ πολλοί ακόλουθοι σημείωσαν πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια.
- Χίος: Εντυπωσιακή η Πρώτη Ανάσταση στη Χίο από τον «ιπτάμενο ιερέα»
- Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία
- Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ
- Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/4): Δράση με σπουδαία ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Πηγή Δεβετζή: Βαφτίστηκε στον Ιορδάνη Ποταμό – Η ανάρτηση και οι φωτογραφίες
- Αρκάς: Η καλημέρα του Μεγάλου Σαββάτου
- Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό λίγες ώρες πριν από την κατάπαυση πυρός του Πάσχα
