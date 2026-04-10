Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι «κάλεσε» τον ιρακινό πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον και του επέδωσε ρηματική διαμαρτυρία, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ.

Οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν καμιά επίθεση εναντίον των συμφερόντων τους και αναμένουν η ιρακινή κυβέρνηση να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαλυθούν οι ευθυγραμμισμένες με το Ιράν παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον σε δελτίο Τύπου σχετικά με την κλήση του ιρακινού πρεσβευτή Ναζάρ αλ Χιρουλά.

Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον πρεσβευτή του Ιράκ

Με τον πρεσβευτή συναντήθηκε ο δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Κρίστοφερ Λαντάου, ο οποίος επέμεινε πως «καταδικάζει σθεναρά» τις επιθέσεις των παραστρατιωτικών που πρόσκεινται στο Ιράν εναντίον αμερικανικών διπλωματικών εγκαταστάσεων στο έδαφος του Ιράκ και ειδικά «την ενέδρα της 8ης Απριλίου εναντίον αμερικανών διπλωματών στη Βαγδάτη».

Δεν δίνεται καμιά άλλη διευκρίνιση για την υποτιθέμενη ενέδρα.

Το Ιράκ σύρθηκε στη σύγκρουση, παρότι επιδίωκε να αποφύγει οπωσδήποτε την εξέλιξη αυτή, αφού ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη την 28η Φεβρουαρίου, με τους κοινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη άρχισαν να επιτίθενται εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο ιρακινό έδαφος και να γίνονται με τη σειρά τους στόχοι αεροπορικών πληγμάτων αποδοθέντων στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.

Αναστέλλουν τις επιθέσεις

Ωστόσο την Τετάρτη, ιρακινές ένοπλες παρατάξεις ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις εναντίον «βάσεων του εχθρού» στη χώρα και στην περιοχή, αφού ανακοινώθηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη.

Μολονότι εξήρε τις «προσπάθειες» των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας για την αποτροπή των επιθέσεων, η Ουάσιγκτον στηλίτευσε την «ανικανότητα» της ιρακινής κυβέρνησης να εγγυηθεί πως θα «προλαμβάνονται» και το ότι «στοιχεία συνδεόμενα με την ιρακινή κυβέρνηση συνεχίζουν να παρέχουν ενεργά πολιτική, οικονομική και επιχειρησιακή κάλυψη» στους σιίτες παραστρατιωτικούς οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ