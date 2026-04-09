Γιορτή σήμερα 10 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Η 10η Απριλίου είναι μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αγίους Αφρικανό, Θεόδωρο, Μάξιμο, Πομπήιο, Τερέντιο και τους 39 Μάρτυρες, ενώ παράλληλα είναι και Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα πένθους και κατάνυξης για όλη τη Χριστιανοσύνη.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Απριλίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν:

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *

Αναξιμένης, Μένης

Δημοσθένης, Δήμος

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *

Επαμεινώνδας, Νώντας

Ετεοκλής

Ζήνων *

Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα

Ηφαιστίων

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω *

Θεόφραστος

Θησέας, Θησεύς

Ισοκράτης

Μιλτιάδης, Μίλτος

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *

Όμηρος

Παρμενίων

Πελοπίδας

Περικλής

Πίνδαρος

Πολύβιος

Προμηθεύς

Σοφοκλής, Σοφόκλεια

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία *

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *

Φιλοποίμην, Φίλης

Φωκίων, Φώκος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Μεγάλη Παρασκευή – Η κορύφωση του Θείου Δράματος

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη και τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Οι πιστοί τηρούν αυστηρή νηστεία και συμμετέχουν στην Ακολουθία της Αποκαθήλωσης και την περιφορά του Επιταφίου.

Πρόκειται για τη πιο κατανυκτική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, που συμβολίζει τη θυσία και την αγάπη προς τον άνθρωπο.

Η ημέρα συνδυάζει πνευματικότητα και παράδοση, ενώ πλήθος ονομάτων έχει την τιμητική του.

