Έντεκα συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος στη Δυτική Αχαΐα
Οι κατηγορούμενοι είχαν συνδέσει παράνομες τις οικίες τους στη Δυτική Αχαΐα με καλώδιο από κολώνα ηλεκτρισμού
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Ο.Π.ΔΙ. Δυτικής Αχαΐας, του Αστυνομικού Τμήματος και της ομάδας ΔΙΑΣ Δυτικής Αχαΐας και του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, έντεκα ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι συλληφθέντες είναι 10 άνδρες και μία γυναίκα.
Έλεγχος από ΔΕΔΔΗΕ
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία οι κατηγορούμενοι, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους, έχοντας τοποθετήσει καλώδιο από στύλο του δικτύου ηλεκτροδότησης, μη καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
