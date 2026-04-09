newspaper
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιες χώρες εκδίδουν τα περισσότερα διαβατήρια σε «πολίτες εκτός ΕΕ»; – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 08:00

Πόσα διαβατήρια χορηγεί η Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Spotlight

Ραγδαία αύξηση έχει σημειώσει την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των μεταναστών στους οποίους χορηγείται η υπηκοότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από 762.000 διαβατήρια που εκδόθηκαν το 2014 σε 1,2 εκατομμύρια το 2024, σύμφωνα με την Eurostat, η Ένωση έχει σημειώσει μια έντονη αύξηση 54% σε 10 χρόνια και μια αύξηση σχεδόν 12% σε σύγκριση με το 2023.

Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων (88%) είναι υπήκοοι εκτός ΕΕ, ενώ σχεδόν το 11% απέκτησε νέα υπηκοότητα μετά τη μετακίνησή του από ένα άλλο από τα 27 κράτη μέλη.

Η Γερμανία πρώτη στη χορήγηση υπηκοότητας

Σύμφωνα με στοιχεία του Euronews, eξετάζοντας τις χώρες που χορηγούν τις περισσότερες υπηκοότητες, η Γερμανία προηγείται με διαφορά, με σχεδόν 300.000 να έχουν χορηγηθεί το 2024, το ένα τέταρτο του συνόλου της ΕΕ. Η Ισπανία ακολουθεί με περίπου 250.000, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 217.000.

Ωστόσο, αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, η Σουηδία έχει το υψηλότερο ποσοστό πολιτογράφησης, με 7,5 υπηκοότητες να χορηγούνται σε κάθε 100 αλλοδαπούς κατοίκους.

Το επόμενο υψηλότερο ποσοστό προήλθε από την Ιταλία με 4,1, ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Ολλανδία με 3,9. Στο άλλο άκρο του πίνακα, η Λιθουανία, η Βουλγαρία και η Εσθονία είχαν το χαμηλότερο στην ΕΕ.

Στην Ελλάδα

Το ποσοστό πολιτογράφησης, στην Ελλάδα ανέρχεται στο 1,92 υπηκοότητες να χορηγούνται σε κάθε 100 αλλοδαπούς κατοίκους.

Η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) γίνεται κυρίως μέσω της διαδικασίας της πολιτογράφησης.

Ο θεσμός αυτός επιτρέπει σε αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να γίνουν Έλληνες πολίτες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης:

  • Νόμιμη Διαμονή: Να διαθέτουν άδεια διαμονής (π.χ. δεκαετούς διάρκειας, αορίστου χρόνου, ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος).
  • Χρονική Διάρκεια: Να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 7 έτη (σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για πολίτες που είναι σύζυγοι Ελλήνων ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ο χρόνος μειώνεται σε 3 έτη).
  • Ελληνομάθεια: Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ικανοποιητικό βαθμό (συμμετοχή σε εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση – ΠΕΓΠ).
  • Οικονομική και Κοινωνική Ενσωμάτωση: Να έχουν σταθερή εργασία, να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να είναι ενταγμένοι στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Ποιες εθνικότητες λαμβάνουν τα περισσότερα διαβατήρια της ΕΕ;

Με πάνω από 110.000 διαβατήρια που εκδόθηκαν στην ΕΕ το 2024, οι Σύριοι ήταν η κορυφαία ομάδα όσων απέκτησαν νέα υπηκοότητα της ΕΕ.

Οι Μαροκινοί ήρθαν στη δεύτερη θέση με 97.000, ακολουθούμενοι από τους Αλβανούς με 48.000 και τους Τούρκους πολίτες με λίγο πάνω από 40.000.

Οι Ρουμάνοι στην πέμπτη θέση είναι οι μεγαλύτεροι αποδέκτες από χώρα της ΕΕ, με περίπου 40.000. Ακολουθούν οι Βενεζουελάνοι, οι Ουκρανοί, οι Ινδοί, οι Ρώσοι και οι Βραζιλιάνοι.

Πώς αποκτάτε διαβατήριο ΕΕ;

Δεν υπάρχει ενιαίος κανόνας ή μονοπάτι μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η διάρκεια της διαμονής σε μια δεδομένη χώρα είναι κατά μέσο όρο περίπου πέντε χρόνια γενικά, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές και περιορισμοί σε ολόκληρη την ένωση.

Για παράδειγμα, στην Ισπανία, οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται 10 χρόνια παραμονής για να υποβάλουν αίτηση για διαβατήριο.

Ωστόσο, για τους υπηκόους της Λατινικής Αμερικής — συμπεριλαμβανομένων των Αργεντινών, των Μεξικανών, των Βραζιλιάνων και των Κοσταρικανών — ο χρόνος αναμονής στην Ισπανία είναι μόνο δύο χρόνια, καθιστώντας την μία από τις ταχύτερες οδούς για την απόκτηση της υπηκοότητας οπουδήποτε στον κόσμο.

Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες της Πορτογαλίας, της Ανδόρας, των Φιλιππίνων και της Ισημερινής Γουινέας που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ισπανία.

Η Σουηδία προσφέρει επίσης μια συντόμευση σε γεωγραφική βάση : δύο χρόνια συνεχούς διαμονής μόνο για πολίτες άλλων σκανδιναβικών χωρών, ενώ για άλλες είναι συνήθως πέντε χρόνια.

Ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει τον ευκολότερο δρόμο για την απόκτηση της υπηκοότητας;

Η Πολωνία —μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ— προσφέρει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή σε μόλις τρία χρόνια συνεχούς διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν σταθερό εισόδημα.

Στη Μάλτα, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι ακόμη μικρότερο, φτάνοντας τους 14 μήνες — αλλά μόνο εάν σκοπεύετε να επενδύσετε τουλάχιστον 600.000 ευρώ στην οικονομία. Για τους περισσότερους αιτούντες, το τυπικό χρονοδιάγραμμα πολιτογράφησης εξακολουθεί να διαρκεί περίπου πέντε χρόνια.

Στη Γερμανία, αντίθετα, οι κανόνες έχουν γίνει πρόσφατα αυστηρότεροι. Το πρόγραμμα ταχείας αποζημίωσης για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, Turboeinbürgerung , καταργήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Η τυπική απαίτηση είναι πλέον πέντε χρόνια διαμονής, αλλά οι αιτούντες πρέπει επίσης να πληρούν πρόσθετα κριτήρια, όπως επίπεδο γνώσης γερμανικών Β1, να περάσουν με επιτυχία ένα τεστ υπηκοότητας και να αποδείξουν οικονομική σταθερότητα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα παρόμοιο πλαίσιο . Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ζήσει για τουλάχιστον πέντε χρόνια, αν και η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει αυτό το διάστημα στα 10 χρόνια. Απαιτείται επίσης να περάσουν το τεστ «Life in the UK» , το οποίο καλύπτει θέματα όπως η βρετανική ιστορία, ο πολιτισμός, η διακυβέρνηση και το δίκαιο, καθώς και να αποδείξουν την επάρκειά τους στην αγγλική γλώσσα και να μην επιδείξουν πρόσφατες ή σοβαρές ποινικές καταδίκες.

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτογράφησης στην ΕΕ, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα στην Ιταλία. Εδώ, οι πολίτες εκτός ΕΕ πρέπει συνήθως να περιμένουν 10 χρόνια πριν υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα, ενώ οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετά από τέσσερα χρόνια.

Ακόμα και τότε, χρειάζονται έως και 24 μήνες για την επεξεργασία μιας αίτησης για ιταλική υπηκοότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 36.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Κόσμος
Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Expla-in 09.04.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του Τζέφρι Έπσταϊν;

Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία – Ανοησία να την παραβιάσετε λένε οι ΗΠΑ στο Ιράν
Κόσμος 09.04.26 Upd: 08:08

Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία – Ανοησία να την παραβιάσετε λένε οι ΗΠΑ στο Ιράν

Από μία κλωστή κρέμεται η εύθραυστη εκεχειρία αφού το Ισραήλ πραγματοποίησε πολύνεκρους βομβαρδισμούς στον Λίβανο - Το Ιράν λέει ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν λογική - Ανοησία να παραβιάσετε την εκεχειρία, απαντούν οι ΗΠΑ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Σύνταξη
Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
Ιράν - ΗΠΑ 09.04.26

«Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Σύνταξη
Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Σύνταξη
Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Σύνταξη
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αδικήματα να παραγραφούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εκλογές τον Οκτώβριο;
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Εκλογές τον Οκτώβριο;

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Σύνταξη
Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Ελλάδα 09.04.26

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

Κατερίνα Ροββά
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Κακοποιός μαχαιρώνει ανήλικο στο Μαρούσι

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Σύνταξη
Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies