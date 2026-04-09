Ποιες χώρες εκδίδουν τα περισσότερα διαβατήρια σε «πολίτες εκτός ΕΕ»; – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Ραγδαία αύξηση έχει σημειώσει την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των μεταναστών στους οποίους χορηγείται η υπηκοότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από 762.000 διαβατήρια που εκδόθηκαν το 2014 σε 1,2 εκατομμύρια το 2024, σύμφωνα με την Eurostat, η Ένωση έχει σημειώσει μια έντονη αύξηση 54% σε 10 χρόνια και μια αύξηση σχεδόν 12% σε σύγκριση με το 2023.

Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων (88%) είναι υπήκοοι εκτός ΕΕ, ενώ σχεδόν το 11% απέκτησε νέα υπηκοότητα μετά τη μετακίνησή του από ένα άλλο από τα 27 κράτη μέλη.

Η Γερμανία πρώτη στη χορήγηση υπηκοότητας

Σύμφωνα με στοιχεία του Euronews, eξετάζοντας τις χώρες που χορηγούν τις περισσότερες υπηκοότητες, η Γερμανία προηγείται με διαφορά, με σχεδόν 300.000 να έχουν χορηγηθεί το 2024, το ένα τέταρτο του συνόλου της ΕΕ. Η Ισπανία ακολουθεί με περίπου 250.000, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 217.000.

Ωστόσο, αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, η Σουηδία έχει το υψηλότερο ποσοστό πολιτογράφησης, με 7,5 υπηκοότητες να χορηγούνται σε κάθε 100 αλλοδαπούς κατοίκους.

Το επόμενο υψηλότερο ποσοστό προήλθε από την Ιταλία με 4,1, ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Ολλανδία με 3,9. Στο άλλο άκρο του πίνακα, η Λιθουανία, η Βουλγαρία και η Εσθονία είχαν το χαμηλότερο στην ΕΕ.

Στην Ελλάδα

Το ποσοστό πολιτογράφησης, στην Ελλάδα ανέρχεται στο 1,92 υπηκοότητες να χορηγούνται σε κάθε 100 αλλοδαπούς κατοίκους.

Η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) γίνεται κυρίως μέσω της διαδικασίας της πολιτογράφησης.

Ο θεσμός αυτός επιτρέπει σε αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να γίνουν Έλληνες πολίτες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης:

Νόμιμη Διαμονή: Να διαθέτουν άδεια διαμονής (π.χ. δεκαετούς διάρκειας, αορίστου χρόνου, ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος).

Χρονική Διάρκεια: Να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 7 έτη (σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για πολίτες που είναι σύζυγοι Ελλήνων ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ο χρόνος μειώνεται σε 3 έτη).

Ελληνομάθεια: Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ικανοποιητικό βαθμό (συμμετοχή σε εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση – ΠΕΓΠ).

Οικονομική και Κοινωνική Ενσωμάτωση: Να έχουν σταθερή εργασία, να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να είναι ενταγμένοι στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Ποιες εθνικότητες λαμβάνουν τα περισσότερα διαβατήρια της ΕΕ;

Με πάνω από 110.000 διαβατήρια που εκδόθηκαν στην ΕΕ το 2024, οι Σύριοι ήταν η κορυφαία ομάδα όσων απέκτησαν νέα υπηκοότητα της ΕΕ.

Οι Μαροκινοί ήρθαν στη δεύτερη θέση με 97.000, ακολουθούμενοι από τους Αλβανούς με 48.000 και τους Τούρκους πολίτες με λίγο πάνω από 40.000.

Οι Ρουμάνοι στην πέμπτη θέση είναι οι μεγαλύτεροι αποδέκτες από χώρα της ΕΕ, με περίπου 40.000. Ακολουθούν οι Βενεζουελάνοι, οι Ουκρανοί, οι Ινδοί, οι Ρώσοι και οι Βραζιλιάνοι.

Πώς αποκτάτε διαβατήριο ΕΕ;

Δεν υπάρχει ενιαίος κανόνας ή μονοπάτι μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η διάρκεια της διαμονής σε μια δεδομένη χώρα είναι κατά μέσο όρο περίπου πέντε χρόνια γενικά, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές και περιορισμοί σε ολόκληρη την ένωση.

Για παράδειγμα, στην Ισπανία, οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται 10 χρόνια παραμονής για να υποβάλουν αίτηση για διαβατήριο.

Ωστόσο, για τους υπηκόους της Λατινικής Αμερικής — συμπεριλαμβανομένων των Αργεντινών, των Μεξικανών, των Βραζιλιάνων και των Κοσταρικανών — ο χρόνος αναμονής στην Ισπανία είναι μόνο δύο χρόνια, καθιστώντας την μία από τις ταχύτερες οδούς για την απόκτηση της υπηκοότητας οπουδήποτε στον κόσμο.

Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες της Πορτογαλίας, της Ανδόρας, των Φιλιππίνων και της Ισημερινής Γουινέας που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ισπανία.

Η Σουηδία προσφέρει επίσης μια συντόμευση σε γεωγραφική βάση : δύο χρόνια συνεχούς διαμονής μόνο για πολίτες άλλων σκανδιναβικών χωρών, ενώ για άλλες είναι συνήθως πέντε χρόνια.

Ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει τον ευκολότερο δρόμο για την απόκτηση της υπηκοότητας;

Η Πολωνία —μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ— προσφέρει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή σε μόλις τρία χρόνια συνεχούς διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν σταθερό εισόδημα.

Στη Μάλτα, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι ακόμη μικρότερο, φτάνοντας τους 14 μήνες — αλλά μόνο εάν σκοπεύετε να επενδύσετε τουλάχιστον 600.000 ευρώ στην οικονομία. Για τους περισσότερους αιτούντες, το τυπικό χρονοδιάγραμμα πολιτογράφησης εξακολουθεί να διαρκεί περίπου πέντε χρόνια.

Στη Γερμανία, αντίθετα, οι κανόνες έχουν γίνει πρόσφατα αυστηρότεροι. Το πρόγραμμα ταχείας αποζημίωσης για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, Turboeinbürgerung , καταργήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Η τυπική απαίτηση είναι πλέον πέντε χρόνια διαμονής, αλλά οι αιτούντες πρέπει επίσης να πληρούν πρόσθετα κριτήρια, όπως επίπεδο γνώσης γερμανικών Β1, να περάσουν με επιτυχία ένα τεστ υπηκοότητας και να αποδείξουν οικονομική σταθερότητα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα παρόμοιο πλαίσιο . Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ζήσει για τουλάχιστον πέντε χρόνια, αν και η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει αυτό το διάστημα στα 10 χρόνια. Απαιτείται επίσης να περάσουν το τεστ «Life in the UK» , το οποίο καλύπτει θέματα όπως η βρετανική ιστορία, ο πολιτισμός, η διακυβέρνηση και το δίκαιο, καθώς και να αποδείξουν την επάρκειά τους στην αγγλική γλώσσα και να μην επιδείξουν πρόσφατες ή σοβαρές ποινικές καταδίκες.

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτογράφησης στην ΕΕ, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα στην Ιταλία. Εδώ, οι πολίτες εκτός ΕΕ πρέπει συνήθως να περιμένουν 10 χρόνια πριν υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα, ενώ οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετά από τέσσερα χρόνια.

Ακόμα και τότε, χρειάζονται έως και 24 μήνες για την επεξεργασία μιας αίτησης για ιταλική υπηκοότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 36.