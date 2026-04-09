Νέο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό πριν από τη Χάποελ: Νοκ-άουτ και ο Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια της Βουλγαρίας για την 37η αγωνιστική της Euroleague, ψάχνοντας τη νίκη με την οποία θα κλειδώσει την πρώτη στην κανονική διάρκεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ στην Ευρώπη. Τα προβλήματα πάντως εξακολουθούν να υπάρχουν στους «ερυθρόλευκους» αφού στους απόντες έρχεται να προστεθεί και ένας ακόμα. Ο λόγος για τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βρεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα αφού ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και προτιμήθηκε να μείνει εκτός.

Ποιοι άλλοι είναι εκτός πλην του Νιλικίνα

Θυμίζουμε πως εκτός είναι και ο Μόντε Μόρις που έμεινε στην Αθήνα λόγω ενός μυϊκού σπασμού στη μέση, έτσι οι Πειραιώτες θα παραταχθούν έχοντας στη διάθεσή τους μόνο δύο πόιντ γκαρντ, τον Τόμας Γουόκαπ και τον Κόρι Τζόσεφ που πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός έμειναν επίσης ο τραυματίας Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Εβάν Φουρνιέ που είχε ταλαιπωρηθεί από στομαχικές διαταραχές τις τελευταίες μέρες, αλλά και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης για λόγους τακτικής.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ και ΜακΚίσικ.