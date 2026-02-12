Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Νιλικίνα – Ποιοι μένουν εκτός από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα
Ο Φρανκ Νιλικίνα επιστρέφει στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα απόψε (21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, ψάχνοντας ακόμη μία νίκη στη διοργάνωση.
Στα καλά νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι η επιστροφή του Φρανκ Νιλικίνα στην αγωνιστική δράση, με τον Γάλλο να προπονείται και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.
Η επιστροφή του Νιλικίνα και αυτοί που έμειναν εκτός
Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Μόντε Μόρις που μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους, όπως και ο Κόρι Τζόσεφ που έχει υποστεί θλάση.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ερυθρόλευκοι δεν υπολογίζουν τους Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ, που είναι μακροχρόνια εκτός, αν και ο Γάλλος ψηλός είναι σε διαδικασία επιστροφής σε μερικούς μήνες.
