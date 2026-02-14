sports betsson
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 14:39
Ο καλός καιρός μπλόκαρε τους δρόμους – Πού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
Ολυμπιακός: Ξανά στη λίστα των ξένων ο Νιλικίνα
Μπάσκετ 14 Φεβρουαρίου 2026, 13:29

Ολυμπιακός: Ξανά στη λίστα των ξένων ο Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός επανέφερε τον Φρανκ Νιλικίνα στη λίστα ξένων για τις εγχώριες διοργανώσεις, με τον Γάλλο να αντικαθιστά τον τραυματία Κόρι Τζόσεφ.

Σύνταξη
A
A
Λίγες μέρες πριν το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης και τον προημιτελικό με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να πραγματοποιήσει την τελευταία αλλαγή στους ξένους για την κανονική περίοδο της GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε την οριστική του απόφαση μετά τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ και επανέφερε τον Γάλλο γκαρντ στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τις εγχώριες διοργανώσεις. Παράλληλα, ο Αμερικανός γκαρντ που είχε υποστεί θλάση πριν μερικές μέρες πρακτικά δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι τουλάχιστον το ξεκίνημα των play offs.

Διαθέσιμος ο Νιλικίνα για το Κύπελλο

Αυτό σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν κανονικά στη διάθεση τους για το Final 8 του Κυπέλλου τον Γάλλο γκαρντ, ενώ όσον αφορά τις αλλαγές των ξένων πλέον θα έχουν ακόμα μία πριν από την έναρξη των ελληνικών πλέι οφ και άλλη μία πριν από τους τελικούς.

Οι οκτώ ξένοι του Ολυμπιακού μετά την αλλαγή: Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ. Από τους οκτώ ξένους, ο προπονητής επιλέγει σε κάθε ματς έξι από αυτούς, ανάλογα με τις συνθήκες αλλά και την αγωνιστική κατάσταση του καθενός.

Business
Shein – Temu: Η ΕΕ περνά στην αντεπίθεση – Ο πόλεμος κλιμακώνεται

Shein – Temu: Η ΕΕ περνά στην αντεπίθεση – Ο πόλεμος κλιμακώνεται

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 14.02.26

Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)

Λίγο πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν για τα πλέι-οφ του Champions League, ο Ισπανός μέσος της γερμανικής ομάδας, Αλέις Γκαρσία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ...

Σύνταξη
Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα αντί του Μορόν στο σημερινό (14/2, 20.00) εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει ο Άρης με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ ο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές.

Σύνταξη
Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)
Euroleague 14.02.26

Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)

Το νικητήριο καλάθι του Γουέιντ Μπόλντγουιν προκάλεσε χαμός στο ΟΑΚΑ, με τον Ματίας Λεσόρ να κάνει «ντου» στον Αμερικανό και να τον συγκρατούν οι ψυχραιμότεροι – Δείτε καρέ-καρέ την αντίδραση του Γάλλου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

«Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος
ΚΚΕ 14.02.26

Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Καταπέλτης για τα προγράμματα κατάρτισης, τη συνδικαλιστική μαφία και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως που την κατηγορεί για ταφόπλακα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές
Διάσκεψη Ασφαλείας 14.02.26

Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία διαρκώς για παραχωρήσεις και ζήτησε από την Ευρώπη να διατηρήσει την ενότητά της

Σύνταξη
Στάρμερ: Θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό – Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, αν χρειαστεί
Συνδιάσκεψη Μονάχου 14.02.26

Αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό στέλνει η Βρετανία - Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, λέει ο Στάρμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της

Σύνταξη
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής
Ελλάδα 14.02.26

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Πρόκειται για έναν 30χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο
Κακούργημα 14.02.26

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Βιολάντα - Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βλέπει η Εισαγγελέας

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας μετατράπηκε σε κακούργημα

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες
Διάσκεψη στο Μόναχο 14.02.26

Μαζί με την ΕΕ για ένα «νέο Δυτικό αιώνα» αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες και «παρηκμασμένες αξίες» από Ρούμπιο

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φαίνεται πως καθησύχασε τους Ευρωπαίους ηγέτες μιας και ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι μαζί με την ΕΕ - Ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

