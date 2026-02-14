Ολυμπιακός: Ξανά στη λίστα των ξένων ο Νιλικίνα

Λίγες μέρες πριν το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης και τον προημιτελικό με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να πραγματοποιήσει την τελευταία αλλαγή στους ξένους για την κανονική περίοδο της GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε την οριστική του απόφαση μετά τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ και επανέφερε τον Γάλλο γκαρντ στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τις εγχώριες διοργανώσεις. Παράλληλα, ο Αμερικανός γκαρντ που είχε υποστεί θλάση πριν μερικές μέρες πρακτικά δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι τουλάχιστον το ξεκίνημα των play offs.

Διαθέσιμος ο Νιλικίνα για το Κύπελλο

Αυτό σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν κανονικά στη διάθεση τους για το Final 8 του Κυπέλλου τον Γάλλο γκαρντ, ενώ όσον αφορά τις αλλαγές των ξένων πλέον θα έχουν ακόμα μία πριν από την έναρξη των ελληνικών πλέι οφ και άλλη μία πριν από τους τελικούς.

Οι οκτώ ξένοι του Ολυμπιακού μετά την αλλαγή: Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ. Από τους οκτώ ξένους, ο προπονητής επιλέγει σε κάθε ματς έξι από αυτούς, ανάλογα με τις συνθήκες αλλά και την αγωνιστική κατάσταση του καθενός.