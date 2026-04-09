Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

«Ο Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Ένα έργο το οποίο, ο δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων για το έργο ανάπλασης της λεωφόρου.

«Έχει ιδιαίτερη σημασία, που ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου της οδού Βασιλίσσης Ολγας. Ένα έργο το οποίο, ο δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε, καθώς το έργο αντέβαινε στο προεκλογικό του όραμα για την Αθήνα. Χαίρομαι, γιατί σήμερα ο Χάρης Δούκας όχι απλώς αποδέχεται και θαυμάζει τον δρόμο, που ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αλλά τον υιοθετεί ως δικό του, λησμονώντας ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, η Ανάπλαση Α.Ε., τελεί -από το 2024- υπό την εποπτεία πέντε υπουργείων, ανάμεσα στα οποία και το υπουργείο Πολιτισμού», τόνισε η κ. Μενδώνη σε δήλωσή της.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990. Η υλοποίηση του έργου ήταν στις προτεραιότητες του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη. Το υπουργείο Πολιτισμού συνέπραξε, τότε, με τον δήμο της Αθήνας, καθώς η διαμόρφωση της Βασιλίσσης Όλγας αναδεικνύει μείζονες αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της πόλης. Οι εργασίες για την διαμόρφωση του δρόμου έφεραν στο φως πολύ σημαντικές αρχαιότητες, που συμπληρώνουν την εικόνα των Αθηνών στη μετάβαση τους από την κλασική αρχαιότητα στη ρωμαϊκή περίοδο. Η ανάδειξή τους καθιστά τον ‘πολυτροπικό δρόμο’ της Αθήνας ένα από τα πλέον πολύτιμα τοπόσημα στη μεγάλη ιστορική διαχρονία της πρωτεύουσας».

«Η υπουργός Πολιτισμού έχει επιλεκτική μνήμη»

Απαντώντας ο Χάρης Δούκας, τόνισε σε ανάρτηση στο X πως «η υπουργός Πολιτισμού έχει επιλεκτική μνήμη». Άφησε αιχμές κατά του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι «ξεχνά ότι ο αρχικός σχεδιασμός Μπακογιάννη προέβλεπε ότι η Βασιλίσσης Όλγας θα ήταν πεζόδρομος. Ενώ απαίτηση των Αθηναίων και προγραμματική μας δέσμευση ήταν η μετατροπή της σε πολυτροπικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, για να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών».Όπως και έγινε».

Καταληκτικά ο δήμαρχος Αθηναίων ευχήθηκε «καλό Πάσχα σε όλους!».