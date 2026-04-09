09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Τα Νέα της Αγοράς 09 Απριλίου 2026, 12:51

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Το 2025 ολοκληρώθηκε για την NN Hellas επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αναπτυξιακή της πορεία και την προσήλωσή της στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για πελάτες, εργαζομένους, συνεργάτες και κοινωνία. Με επίκεντρο την εμπειρία του πελάτη μέσα από σταθερές επενδύσεις στον ψηφιακό της μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των ανθρώπων της, η εταιρία συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων*, ξεπέρασε το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, καταγράφοντας αύξηση παραγωγής κατά 8%, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με την ανάπτυξη της αγοράς Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε σε 97,2 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8%, το συνολικό ενεργητικό της εταιρίας υπερέβη τα 5 δισ., ενώ ο Δείκτης Φερεγγυότητας (Solvency II) διαμορφώθηκε στο 155%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ομίλου, η Ελλάδα συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς, καταγράφοντας ισχυρή κερδοφορία καθώς και σημαντική εμπορική δυναμική. Η επίδοσή της ξεχώρισε επίσης στη συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή ασφαλίστρων, με ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα στα προϊόντα Unit/Index Linked και στην ασφάλιση Υγείας.

Μέσα στο 2025 η εταιρία κατέβαλε 776 εκ. ευρώ σε αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών και λήξεων συμβολαίων – ποσό αυξημένο κατά 72 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2024 –, γεγονός που αντανακλά έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ασφαλισμένους της. Παράλληλα, ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (NPS – Net Promoter Score) παρέμεινε πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς.

Καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη μιας εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη, αποτέλεσε και παραμένει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρίας με την αξιοποίηση και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η NN Hellas έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής της για εκτεταμένη αξιοποίηση δεδομένων και AI σε βασικές λειτουργίες έως το 2027. Ήδη χρησιμοποιεί πρωτοποριακά εργαλεία, όπως το process mining, για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης στο ταξίδι του πελάτη. Η μετάβαση στο Genesys Cloud ενισχύει τον αυτοματισμό και, μέσω διαλειτουργικών συστημάτων, προσφέρει ενιαία και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση σε όλα τα κανάλια. Παράλληλα, η εφαρμογή της Agentic AI επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποίηση της διαχείρισης αιτήσεων εξαγοράς συμβολαίων, βελτιώνοντας την εμπειρία πελάτη και επιταχύνοντας τις πληρωμές.

Η εταιρία υιοθετεί τη φιλοσοφία «Πρώτα Ψηφιακά», αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες της με έμφαση στο self‑service. Στο ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον του myNN, την πύλη διασύνδεσης του πελάτη, οι ασφαλισμένοι της ΝΝ Hellas μπορούν να αλληλοεπιδρούν απευθείας με την εταιρία, να υποβάλλουν αιτήματα τροποποίησης συμβολαίων και να καταθέτουν δικαιολογητικά πλήρως ψηφιακά. Η χρήση προηγμένων μεθόδων σήμανσης, οργάνωσης και υποστήριξης της αξιολόγησης δεδομένων ενισχύει σημαντικά την άμεση εξυπηρέτηση, ενώ ο εμπλουτισμός της πληροφορίας ενισχύει τη διαφάνεια, με περισσότερες από 33.000 αποζημιώσεις ήδη διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Τέλος, η εμπειρία πελάτη ενισχύεται με τον νέο ψηφιακό βοηθό AI, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για συμβόλαια και αποζημιώσεις και σύντομα θα ολοκληρώνει αυτόνομα συνήθεις εργασίες, προσφέροντας μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία.

Η ανάπτυξη του αποκλειστικού Δικτύου παραμένει υψηλή προτεραιότητα της ΝΝ Hellas, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση τόσο της ηγετικής της θέσης στην αγορά όσο και της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Η εταιρία συνέχισε τις στοχευμένες επενδύσεις στη διαρκή εκπαίδευση των  συνεργατών και ανέπτυξε προηγμένα εργαλεία, όπως το AI TraiNNer, μια πλατφόρμα που μέσω AI avatars, εκπαιδεύει συνεργάτες σε ρεαλιστικά σενάρια εξυπηρέτησης πελατών.

Στα αποτελέσματα της χρονιάς, καίρια ήταν και η συμβολή των 605 εργαζομένων της. Η εταιρία διατήρησε την ανθρωποκεντρική της κουλτούρα, συνεχίζοντας να επενδύει σε δεξιότητες data & AI, σε πρωτοβουλίες για την ευημερία των ανθρώπων της και σε ισχυρές πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης. Στο πλαίσιο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό της NN Hellas περιλαμβάνει εργαζομένους από επτά διαφορετικές χώρες, ενώ ολοκληρώθηκαν και πρόσθετες αναδιαμορφώσεις εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρίας προκειμένου να είναι 100% προσβάσιμες  για όλους. Επιπλέον, μέσα στο 2025, το 76% των εργαζομένων ολοκλήρωσε πάνω από 8 ώρες εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες και AI. H έμπρακτη δέσμευση της εταιρίας προς τους ανθρώπους της επισφραγίστηκε και με μία σημαντική διάκριση: τη 2η θέση στη λίστα των κορυφαίων εργοδοτών στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που συνέβαλαν σε αυτή την αναγνώριση ήταν και το πρόγραμμα “Connection & Wellbeing”, το οποίο βραβεύθηκε διεθνώς και αφορά σε μία ολοκληρωμένη προσέγγισή για την ψυχική και σωματική ευημερία των εργαζομένων αλλά και στην ενίσχυση των μεταξύ τους δεσμών.

Παράλληλα, η NN Hellas συνέχισε τη σταθερή, πολυετή επένδυσή της στην κοινωνία. Με πρωτοβουλίες για την ψυχική και σωματική ευημερία παιδιών, οικογενειών και ηλικιωμένων, καθώς και για την οικονομική ενδυνάμωση της νέας γενιάς, υποστηρίχθηκαν συνολικά 32.195 άνθρωποι, ενώ οι εργαζόμενοι προσέφεραν πάνω από 2.300 ώρες εθελοντισμού, ενισχύοντας έτσι τον ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο της εταιρίας.

Σχολιάζοντας τη χρονιά που πέρασε, η Πρόεδρος ΔΣ & CEO, Φιλίππα Μιχάλη, δήλωσε «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την NN Hellas, έχοντας ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση που επιτυγχάνει μία εταιρία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν τη δυναμική μας και την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών. Με συνέπεια στη στρατηγική μας, προχωράμε στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, αξιοποιώντας δεδομένα και τεχνολογία προς όφελος των ασφαλισμένων, των ανθρώπων μας και της κοινωνίας. Με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηθική χρήση της τεχνολογίας και τη φροντίδα για τους ανθρώπους και την κοινωνία, θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα».

*Τα οικονομικά στοιχεία βασίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου ΝΝ, τα οποία περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές της NN Hellas

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Τα Νέα της Αγοράς 08.04.26

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Betsson: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Bet Builder
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η δράση στη Euroleague κορυφώνεται με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη μάχη για την κορυφή και την πρώτη εξάδα, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν μπροστά τους απαιτητικές δοκιμασίες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, σε μία αγωνιστική που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης

Ρίγος συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εορτές για τα 200 Χρόνια από την Έξοδο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στέλνοντας μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης, τόσο στο πανελλήνιο, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Με οδηγό το πείσμα της και σύμμαχο την ΑΒ Βασιλόπουλος, η Άννα απέδειξε ότι το τέλειο πασχαλινό κάλεσμα δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό προορισμό

Betsson: To Ολυμπιακός-ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 04.04.26

Δύο μεγάλα ντέρμπι ανοίγουν την αυλαία των playoffs της Super League, με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός που γίνονται την Κυριακή 5 Απριλίου να συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον και αμέτρητες επιλογές για στοίχημα στην πλατφόρμα της Betsson

Η Tudor απογειώνεται με τους Flying Bulls
Τα Νέα της Αγοράς 03.04.26

Τίποτα δεν είναι πιο τολμηρό από το να πιλοτάρει κανείς ένα ακροβατικό αεροσκάφος 80 ετών στα όρια των επιδόσεων του ή ακόμη και να πετάει ένα ελικόπτερο ανάποδα — όμως αυτή είναι απλώς μια συνηθισμένη μέρα στο πιλοτήριο για τους The Flying Bulls, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η TUDOR είναι πλέον επίσημος συνεργάτης τους

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
Δείτε βίντεο 09.04.26

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Συνέχεια στην κόντρα 09.04.26

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ 09.04.26

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Κοινωνική πολιτική 09.04.26

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

