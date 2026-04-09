19o
09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Τα Νέα της Αγοράς 09 Απριλίου 2026, 13:52

Ασύρματα ακουστικά για προπόνηση: Ο απόλυτος οδηγός για να βρείτε το ιδανικό ζευγάρι

Σταθερή εφαρμογή, αντοχή στον ιδρώτα και καθαρός ήχος - όλα όσα πρέπει να έχουν τα ασύρματα ακουστικά για να απογειώσετε την προπόνησή σας

Η μουσική μπορεί να αλλάξει εντελώς τον ρυθμό και τη διάθεση της προπόνησής σας. Από το τρέξιμο μέχρι την ενδυνάμωση, τα σωστά ασύρματα ακουστικά δεν είναι απλώς ένα gadget· είναι εργαλείο απόδοσης. Χρειάζεστε σταθερή εφαρμογή, καλή μόνωση ή επίγνωση του περιβάλλοντος (ανάλογα με το είδος της άσκησης), αντοχή στον ιδρώτα και φυσικά άψογη συνδεσιμότητα.

Συγκεντρώσαμε μια σειρά από επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη, από οικονομικά in‑ear μέχρι premium over‑ear μοντέλα με ενεργή ακύρωση θορύβου. Θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε ασύρματα ακουστικά, ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεστε.

Τι να προσέξετε πριν αγοράσετε ασύρματα ακουστικά

Μερικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ενσωματώνουν, περιλαμβάνουν:

  1. Σταθερότητα και εφαρμογή: Στην προπόνηση, η εφαρμογή είναι το παν. Τα in‑ear μοντέλα με καλή εργονομία μένουν στη θέση τους ακόμη και σε έντονη κίνηση, ενώ τα over‑ear προσφέρουν άνεση και απομόνωση.
  2. Αντοχή στον ιδρώτα: Αν κάνετε cardio ή outdoor training, η αντοχή στον ιδρώτα είναι απαραίτητη για να αντέξουν στον χρόνο.
  3. Διάρκεια μπαταρίας: Από 5 έως 65 ώρες, η αυτονομία διαφέρει σημαντικά. Επιλέξτε ανάλογα με το πόσο συχνά φορτίζετε τις συσκευές σας.
  4. Ήχος και απομόνωση: Αν θέλετε να «μπαίνετε σε ροή», η ενεργή ακύρωση θορύβου είναι ιδανική. Αν τρέχετε έξω, ίσως προτιμήσετε κάτι ενδιάμεσο για περισσότερη ασφάλεια.

Οι καλύτερες επιλογές για κάθε τύπο προπόνησης

Η ιδανική επιλογή ακουστικών εξαρτάται πάντα από το είδος της άσκησης που κάνετε και από το τι σας βοηθά να μένετε συγκεντρωμένοι. Άλλοι χρειάζονται ελαφριά in‑ear που δεν μετακινούνται ούτε σε έντονο τρέξιμο, ενώ άλλοι προτιμούν την άνεση και την απομόνωση των over‑ear για μέγιστη συγκέντρωση ακόμα και σε ένα κατάμεστο γυμναστήριο.

Για όσους θέλουν οικονομικά και ελαφριά in‑ear

Τα Xiaomi Redmi Buds 6 Active είναι μια εξαιρετική value‑for‑money επιλογή, με μεγάλη αυτονομία και άνετη εφαρμογή. Είναι ιδανικά για καθημερινές προπονήσεις και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα ήχου με 5 προκαθορισμένες λειτουργίες EQ (στάνταρ, ενίσχυση μπάσων, ενίσχυση φωνής, ενίσχυση πρίμων και ενίσχυση έντασης) για πλήρεις, δυνατούς και συναρπαστικούς ήχους, πλούσιους σε λεπτομέρειες.

Για όσους θέλουν άψογη συνδεσιμότητα

Τα Apple AirPods 4 προσφέρουν σταθερή σύνδεση, καθαρό ήχο και αντοχή στον ιδρώτα, αποτελώντας μια premium λύση για όσους βρίσκονται στο οικοσύστημα της Apple. Σχεδιασμένα για εξαιρετική εφαρμογή και απόδοση ήχου, έρχονται εξοπλισμένα με το Personalized Spatial Audio με δυναμική ανίχνευση κεφαλής που τοποθετεί τον ήχο γύρω σας.

Για προπονήσεις υψηλής έντασης

Τα Powertech PT‑1228 είναι μια πρακτική και οικονομική λύση για όσους θέλουν σταθερότητα στην προπόνηση χωρίς περιττές πολυπλοκότητες. Η in‑ear εφαρμογή τους «κλειδώνει» καλά στο αυτί, ενώ η αντοχή στον ιδρώτα τα κάνει ιδανικά για έντονα διαλείμματα, HIIT και γρήγορες εναλλαγές κινήσεων.

Από την άλλη, τα Guess 4G PU συνδυάζουν στιλ και λειτουργικότητα, προσφέροντας άνετη εφαρμογή και σταθερό κράτημα ακόμη και σε απαιτητικές προπονήσεις. Είναι μια in‑ear επιλογή που παραμένει στη θέση της, ενώ παράλληλα προσφέρει καθαρό ήχο και αντοχή στον ιδρώτα, ιδανική για όσους θέλουν να προπονούνται με ρυθμό αλλά και με αισθητική.

Για όσους θέλουν over‑ear άνεση και απομόνωση

Τα JBL Tune 770NC έχουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Με έως και 70 ώρες αυτονομία μπαταρίας τα JBL Tune 770NC αντέχουν σχεδόν όλη την εβδομάδα χωρίς να χρειαστούν extra φόρτιση, χαρίζοντας ασύρματο ήχο υψηλής ποιότητας και ακύρωση θορύβου με μέγιστη άνεση.

Για όσους θέλουν κορυφαίο ήχο σε εξαιρετικά προσιτή τιμή

Ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία ήχου με τα KZ ZSN Prox In Ear ακουστικά. Ιδανικά για καθημερινή χρήση και training, προσφέρουν καθαρότητα, ισορροπημένα μπάσα και δυναμικό ήχο μέσα από ένα κομψό, ανθεκτικό design in-ear. Το μικρό βάρος και η εργονομική εφαρμογή εξασφαλίζουν άνεση ακόμα και για πολύωρη χρήση.

Για τους μικρούς αθλητές

Οι επιλογές δεν εξαντλούνται στα ασύρματα ακουστικά ενηλίκων. Για τους μικρούς λάτρεις της άσκησης, τα ακουστικά CAT STN28 είναι μια ασφαλής και άνετη επιλογή με ανθεκτική κατασκευή και ευχάριστο design. Με μαλακά μαξιλαράκια και επένδυση από σιλικόνη, παρέχουν εξαιρετική άνεση ενώ διαθέτουν ηχεία διαμέτρου 40 χιλιοστών, προσφέροντας μια εξαιρετική ηχητική εμπειρία με υψηλής ποιότητας ήχο που χαρακτηρίζεται από καθαρή αναπαραγωγή, εμπνευσμένα μπάσα και κρυστάλλινη ακρίβεια.

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» - Η σοφία της Elsa Schiaparelli

Μια νέα αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Victoria and Albert ανατρέχει στις πρωτοποριακές ρίζες του οίκου μόδας της Elsa Schiaparelli καθώς και στην πρόσφατη αναγέννησή του υπό τη διεύθυνση του σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι.

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια

Ο 60χρονος, στο παντοπωλείο του οποίου εντοπίστηκαν τα πυροτεχνήματα, θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

«Ανάσα» για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

