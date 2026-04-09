Συνελήφθη άνδρας στα Κύθηρα που διακινούσε αρχαιότητας μέσω διαδικτύου

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της χθες (8 Απριλίου 2026), στα Κύθηρα, ημεδαπός, ο οποίος κατείχε και διέθετε προς πώληση αρχαιότητες, μέσω διαδικτύου.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για υπεξαίρεση μνημείων, παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου και της υποχρέωσης δήλωσης ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Αρχαία νομίσματα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία έπειτα από ανάρτηση, που πραγματοποίησε ο κατηγορούμενος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου διέθετε προς πώληση αρχαίο νόμισμα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κυθήρων, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες, καταστήματα και αποθήκες, ιδιοκτησίας του, στις οποίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-20- νομίσματα, μεταξύ των οποίων και το απεικονιζόμενο στην αναρτημένη φωτογραφία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης,

-3- όστρακα μινωικής εποχής,

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και -3- αμπούλες αερίου,

ανιχνευτής μετάλλων, -2- μπαταρίες, -2- δίσκοι και τσάντα μεταφοράς.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία γνωμάτευσε ότι -4- από τα νομίσματα και τα -3- όστρακα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Κώδικα για την προστασία περί αρχαιοτήτων, ενώ για τα υπόλοιπα -16- νομίσματα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.