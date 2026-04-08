Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
08.04.2026 | 13:40
Χάος στους δρόμους - «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
Champions League 08 Απριλίου 2026, 10:29

Συνέχεια στους προημιτελικούς με τιτανομαχίες σε Βαρκελώνη και Παρίσι

Δεύτερη ημέρα προημιτελικών στο Champions League την Μεγάλη Τετάρτη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε Βαρκελώνη και Παρίσι για δυο σούπερ ευρωπαϊκά ντέρμπι.

Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ ήταν οι δύο κερδισμένες από τα πρώτα ματς των προημιτελικών του Champions League την Μεγάλη Τρίτη (8/4). Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης πλέον, η συνέχεια δίνεται με τις επόμενες δύο σούπερ αναμετρήσεις, σε Βαρκελώνη και Παρίσι. Στο «Καμπ Νόου», η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και στο «Παρκ ντε Πρενς» η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, την Λίβερπουλ, με τη σέντρα και των δύο αγώνων να γίνεται στις 22:00.

Για την Παρί του Λουίς Ενρίκε αυτή θα είναι η δεύτερη σερί κόντρα με αγγλική ομάδα, αφού στον προηγούμενο γύρο -στους «16»- απέκλεισε την Τσέλσι, εκεί όπου μια σεζόν πριν, στον δρόμο για το τρόπαιο, είχε αποκλείσει την αποψινή (8/4) της αντίπαλο στα πέναλτι. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ από την πλευρά της, θα παίξει τα ρέστα της για τη φετινή σεζόν σε αυτές τις διπλές μονομαχίες με τους Παριζιάνους, έχοντας παρουσιάσει μια εξαιρετικά προβληματική εικόνα συνολικά και έχοντας μείνει εκτός όλων των στόχων της. Μάλιστα, προέρχεται και από βαριά ήττα 4-0 από τη Σίτι στο FA Cup και θέλει να… ρεφάρει με ένα καλό αποτέλεσμα στον πρώτο προημιτελικό.

Στη Βαρκελώνη, την ίδια ώρα, σε μια επανάληψη του προ τεσσάρων ημερών ντέρμπι της La Liga που βρήκε νικήτρια τη Μπαρτσελόνα με 2-1 και… καβάλα στο άλογο για τον τίτλο, οι Καταλανοί υποδέχονται ξανά τους «ροχιμπλάνκος» του Σιμεόνε σε ένα ματς που οι δυο τους θα μπουν να παίξουν για πέμπτη φορά φέτος.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League:

Τα ματς της Μ. Τετάρτης (8/4):

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο
Παρί – Λίβερπουλ

Τα αποτελέσματα στα ματς της Μ. Τρίτης (7/4)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης VS Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026
Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)

Μέση Ανατολή: Τι λένε φορείς της αγοράς για την εκεχειρία στο Ιράν και τις τιμές

Euroleague 08.04.26

Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Super League 08.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Champions League 08.04.26

Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Champions League 07.04.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
ΗΠΑ - Ιράν 08.04.26

Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί. Ο λόγος που η πτώση του πετρελαίου δεν θα φανεί άμεσα στα ράφια

Euroleague 08.04.26

Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Αστείο; 08.04.26

Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς

Την αγαπημένη φράση της Gen Alpha, το «6-7» χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών

Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών

«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 08.04.26

«Όσο η δικογραφία για τις υποκλοπές κάνει βόλτες, παραγράφονται αξιόποινες πράξεις», προειδοποιεί ο Χρ. Κακλαμάνης

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη για το Predator, Χρήστος Κακλαμάνης, αναφέρεται στην εισαγγελική έρευνα για τις υποκλοπές, τονίζοντας πως «η υπόθεση οδηγείται με κάθε ημέρα που περνά στην παραγραφή»

Εικόνες 08.04.26

Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ

Στην περίπτωση της πτώσης πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, εκείνη τη στιγμή έπαιζαν δύο παιδιά τα οποία φέρεται να τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά

Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Super League 08.04.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

InShorts 08.04.26

«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις

Ο πιλότος με χαλαρή διάθεση και αυτοσαρκασμό, εξηγεί πως όσα λέει δεν είναι υπερβολή, αλλά… απλώς η πραγματικότητα, προκαλώντας για ακόμη μία φορά γέλια και θερμή αντίδραση από το κοινό.

Κόσμος 08.04.26

Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο, λέει ο Ζελένσκι και χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Σχολιασμός 08.04.26

Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Μελάνια Τραμπ – Τι λένε Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

