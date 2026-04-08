Συνέχεια στους προημιτελικούς με τιτανομαχίες σε Βαρκελώνη και Παρίσι

Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ ήταν οι δύο κερδισμένες από τα πρώτα ματς των προημιτελικών του Champions League την Μεγάλη Τρίτη (8/4). Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης πλέον, η συνέχεια δίνεται με τις επόμενες δύο σούπερ αναμετρήσεις, σε Βαρκελώνη και Παρίσι. Στο «Καμπ Νόου», η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και στο «Παρκ ντε Πρενς» η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, την Λίβερπουλ, με τη σέντρα και των δύο αγώνων να γίνεται στις 22:00.

Για την Παρί του Λουίς Ενρίκε αυτή θα είναι η δεύτερη σερί κόντρα με αγγλική ομάδα, αφού στον προηγούμενο γύρο -στους «16»- απέκλεισε την Τσέλσι, εκεί όπου μια σεζόν πριν, στον δρόμο για το τρόπαιο, είχε αποκλείσει την αποψινή (8/4) της αντίπαλο στα πέναλτι. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ από την πλευρά της, θα παίξει τα ρέστα της για τη φετινή σεζόν σε αυτές τις διπλές μονομαχίες με τους Παριζιάνους, έχοντας παρουσιάσει μια εξαιρετικά προβληματική εικόνα συνολικά και έχοντας μείνει εκτός όλων των στόχων της. Μάλιστα, προέρχεται και από βαριά ήττα 4-0 από τη Σίτι στο FA Cup και θέλει να… ρεφάρει με ένα καλό αποτέλεσμα στον πρώτο προημιτελικό.

Στη Βαρκελώνη, την ίδια ώρα, σε μια επανάληψη του προ τεσσάρων ημερών ντέρμπι της La Liga που βρήκε νικήτρια τη Μπαρτσελόνα με 2-1 και… καβάλα στο άλογο για τον τίτλο, οι Καταλανοί υποδέχονται ξανά τους «ροχιμπλάνκος» του Σιμεόνε σε ένα ματς που οι δυο τους θα μπουν να παίξουν για πέμπτη φορά φέτος.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League:

Τα ματς της Μ. Τετάρτης (8/4):

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο

Παρί – Λίβερπουλ

Τα αποτελέσματα στα ματς της Μ. Τρίτης (7/4)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης VS Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)