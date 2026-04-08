Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει

Όποια ομάδα έβαζε γκολ θα κέρδιζε στο Περιστέρι, όμως Ατρόμητος και Κηφισιά έμειναν στο 0-0 και η ισοπαλία δεν τους χαλάει. Ο Ατρόμητος, μετά την δεύτερη αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League έχει 31 βαθμούς και η Κηφισιά έχει 28. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε απόσταση δέκα βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη και οι φιλοξενούμενοι στο +7.

Στο 43’ ο Ατρόμητος, που ήταν καλύτερος ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε δοκάρι με τον Σταυρόπουλο και στο 85’ η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λαρουσί με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όμως, δεν άλλαξε κάτι μέχρι το τέλος. Πάντως, οι Περιστεριώτες είναι αδύναμοι στην έδρα τους (2 νίκες, 6 ισοπαλίες, 6 ήττες). Η Κηφισιά έπαιξε για την ισοπαλία και τα κατάφερε.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος ήταν φλύαρος και η Κηφισιά προσπάθησε να προηγηθεί. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη ευκαιρία, με του Γκουγκεσασβίλι να λέει «όχι» στον Αντονίσε καθώς σούταρε από κλειστή γωνία, μετά από κάθετη πάσα του Λαρουσί.

Παρά την κακή εικόνα του, στο 43’ ο Ατρόμητος ήταν άτυχος καθώς ο Σταυρόπουλος είχε κεφαλιά στο δοκάρι μετά από φάουλ του Μίχορλ. Η μπάλα βρήκε πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και έφυγε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες προσπάθησαν για το γκολ και το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό. Στο 57’ ο Γκουγκεσασβίλι είπε δεύτερο «όχι» σε τετ α τετ με τον Αντονίσε. Στο 59’ ο Ατρόμητος ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Μίχορλ αλλά ο Τζήλος είπε «παίζετε». Μια ακόμη τελική για την Κηφισιά στο 79’, όταν κατέληξε άουτ σουτ του ‘Εμπο έξω από την περιοχή.

Ο Λαρουσί αποβλήθηκε στο 85’ με δεύτερη κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Πνευμονίδη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι δυο ομάδες πρόσεξαν περισσότερος τις άμυνές τους και δεν ρίσκαραν, για αυτό και οι καλές φάσεις είναι λίγες.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Δεν υπήρξε κάτι που να σπάσει την μονοτονία στο Περιστέρι. Οι Κερκέζ και Λέτο προσπάθησαν να γείρουν τη ζυγαριά υπέρ των ομάδων τους με τις αλλαγές, όμως το 0-0 παρέμεινε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Λαρουσί που άφησε την Κηφισιά με δέκα παίκτες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τζήλος (Λάρισας) έβγαλε πολλές κίτρινες και απέβαλε τον Λαρουσί με 2η κίτρινη στο 85’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82’ Καραμάνης), Μίχορλ, Ουκάκι (74΄Τσιλούλης), Γιουμπιτάνα (74’ Φαν Βέερτ), Τσούμπερ (82’ Πνευμονίδης), Τσαντίλας (61’ Μπακού).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρεζ, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Πέρεθ (75’ ‘Εμπο), Ρουκουνάκης, Αμανί (62’ Νάνελι), Πόμπο (63’ Θεοδωρίδης), Αντόνισε (88’ Σόουζα), Χριστόπουλος (63’ Μπένι).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

18/4 Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet

18/4 Κηφισιά-Asteras Aktor