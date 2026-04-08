Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)
Στο «λευκό» 0-0 έμειναν ο Πανσερραϊκός κι ο Αστέρας σ’ ένα αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε κανέναν με την ήττα της ΑΕΛ, καθώς παρέμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας των πλέι άουτ.
Πριν την έναρξη του αγώνα των Σερρών, ο Παναιτωλικός νίκησε την ΑΕΛ με 2-1, ωστόσο ούτε ο Πανσερραϊκός ούτε ο Αστέρας Τρίπολης μπόρεσαν να επωφεληθούν από το «δώρο». Έμειναν στο 0-0 για τη 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League κι αμφότεροι παρέμειναν κάτω από τους Θεσσαλούς στη βαθμολογία.
Συγκεκριμένα η ΑΕΛ παρέμεινε στους 23 βαθμούς, με τους Σερραίους να έχουν πλέον 21 όσοι και οι Αρκάδες μετά την μεταξύ τους «μονομαχία». Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα, μετά από ένα πρώτο μέρος με λίγες φάσεις εκατέρωθεν, οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι, είχαν 3-4 καλές ευκαιρίες για να σκοράρουν, όμως δεν τις εκμεταλλεύθηκαν.
Πανσερραϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 6’ με ένα σουτ του Λύρατζη που βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλο. Λίγο αργότερα στο 22’ από κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Γκονζάλες σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα κόντραρε στα σώματα των παικτών του Πανσερραϊκού, ενώ στο 57’ ο Πανσερραϊκός έχασε την πιο σημαντική ευκαιρία στον αγώνα, όταν από γέμισμα του Αμεονγκά, ο Ίβαν βρέθηκε φάτσα με τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε, αλλά ο τερματοφύλακας του Αστέρα έκανε τρομερή επέμβαση με τα πόδια.
Στο 73’ οι Σερραίοι απείλησαν εκ νέου, όταν ο Φέλτες σούταρε από πλάγια θέση εντός περιοχής, όμως ο Παπαδόπουλος ήταν και πάλι έτοιμος, κλείνοντας τη γωνία του και διώχνοντας σε κόρνερ. Η τελευταία καλή στιγμή στο ματς σημειώθηκε 9 λεπτά αργότερα, όταν στο 82’ το πλασέ του Μπαρτόλο από συνεργασία του με τον Μακέντα βρήκε τον Τιναλίνι να μην αιφνιδιάζεται.
Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (56’ Κάλινιν), Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα (71’ Λιάσος), Μπεν Σαλάμ (56’ Δοϊρανλής), Ριέρα (71’ Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (86’ Μασκανάκης).
Αστέρας Τρίπολης (Γιάννης Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Γκονζάλες (83’ Τζανδάρης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (83’ Εμμανουηλίδης), Κετού (76’ Καλτσάς), Μακέντα (83’ Οκό).
