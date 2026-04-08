Το πανό-σπόντα των οπαδών της Ζαλγκίρις και η… ιδιαίτερη απάντηση της Ντουμπάι (pics)
Η σπόντα των φίλων της Ζαλγκίρις με το… ιδιαίτερο πανό που σήκωσαν και η απάντηση της Ντουμπάι BC μετά τη νίκη επί των Λιθουανών.
Η Ντουμπάι πήρε ένα μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Ζαλγκίρις, καθώς επικράτησε των Λιθουανών με 77-65, σε μία αναμέτρηση που είχε μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Ωστόσο, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, τις εντυπώσεις έκλεψε ένα πανό που σήκωσαν οι φίλοι της Ζαλγκίρις το οποίο και έγραφε: «Dubai, are you lost? This is EUROleague», δηλαδή: «Ντουμπάι έχεις χαθεί; Εδώ είναι EUROleague», θέλοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να πικάρουν τη «σταχτοπούτα» της διοργάνωσης.
Δείτε το πανό των φίλων της Ζαλγκίρις
U Evroligi nikada nije dosadno 🍿
Napravio je Dubai veliki preokret i upisao bitnu pobedu protiv Žalgirisa, a na toj utakmici je osvanuo transparent navijača litvanske ekipe koji je glasio:
🗣️ «Dubai, da li ste se izgubili? Ovo je 𝗘𝘃𝗿𝗼liga.»
Ubrzo nakon toga je putem… pic.twitter.com/Cs1xwOhvQc
— TeleSport.rs (@TelesportRS) April 7, 2026
Η Ντουμπάι BC με τη σειρά της δεν άφησε το πανό ασχολίαστο και μετά τη νίκη δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό πανό-απάντηση, το οποίο έλεγε: «Ζαλγκίρις έχεις χαθεί; Αυτό είναι το Ντουμπάι».
— Dubai Basketball (@dubaibasket) April 7, 2026
