Μία ακόμη τραγωδία στους δρόμους της χώρας, αυτή την φορά στην περιοχή της Γλύφας στη Χαλκίδα, όταν μία 75χρονη οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή της, μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η μηχανή, στην οποία επέβαινε η ηλικιωμένη συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θάνατό της 75χρονης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.

Οι εικόνες που έρχονται από το σημείο πραγματικά σοκάρουν: